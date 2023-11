Trupa The Beatles a lansat ultima melodie. Cum a fost posibil, la ani de zile de la moartea lui John Lennon

Joi, 2 noiembrie 2023, a avut loc lansarea ultimei piese a trupei The Beatles, la 53 de ani de la destrămarea formației. Cum a fost posibil reorchestrarea melodiei în lipsa lui John Lennon.

Piesa ”Now and Then” prezintă vocile celor patru interpreți ai trupei The Beatles. Membri supraviețuitori, Paul McCartney și Ringo Starr, finalizând ceea ce inițial a fost o înregistrare demo veche a lui John Lennon din anii 70.

Originalul melodiei a fost înregistrat de John Lennon în urmă cu mai bine de 40 de ani și provine din același grup de înregistrări demo pe care foștii săi colegi de trupă le-au folosit pentru a crea piesele ”Free As a Bird” și ”Real Love”, la mijlocul anilor 90.

Trupa The Beatles a lansat ultima piesă

Piesa se inspiră în multe privințe din stilul caracteristic al grupului și prezintă un refren emoționant în care, împreună, vocile lui McCartney și John Lennon cântă: „Mi-e dor de tine”.

Piesa a fost scrisă de John Lennon în anul 1987 și finalizată de McCartney și Starr. ”Now and Then” conține, de asemenea, sunete ale regretatului chitarist al trupei, George Harrison, fragmente obținute din înregistrările sale de sutdio don 1995. McCartney a fost cel care a adăugat o nouă parte de chitară clasică, cu ajutorul lui Giles Martin, fiul regretatului producător al trupei Beatles.

„Este ceva foarte emoţionant să cântăm cu toţii în acest single. Este o adevărată înregistrare The Beatles”, a dezvăluit Paul McCartney, care a asigurat partea de pian și chitară, în timp ce Ringo Starr a cântat la tobe.

Pentru finalizarea piesei ”Now and Then” a fost folosită, în mare parte, inteligența artificială pentru a separa vocea originală a lui Lennon. Până la un viitor videoclip al piesei, fanii au ocazia de a vizualiza un scurt film documentar care explică realizarea piesei „Now and Then”, documentar ce a fost lansat miercuri pe canalul oficial de YouTube al trupei The Beatles.

„Călătoria plină de evenimente a piesei ”Now and Then” a avut loc de-a lungul a cinci decenii și este produsul unor conversații și colaborări între cei patru Beatles care continuă în prezent. Demo-ul îndelung mitologizat al lui John Lennon a fost lucrat pentru prima dată în februarie 1995 de Paul, George și Ringo în cadrul proiectului The Beatles Anthology, dar a rămas neterminat, în mare parte din cauza provocărilor tehnologice imposibile pe care le implica lucrul cu vocea pe care John o înregistrase pe bandă în anii 1970.”, se arată în descrierea scurtmetrajului de pe YouTube.