Trupul Silviei Murgescu, recuperat după mai bine de două săptămâni. Alpinista a murit în timp ce încerca să parcurgă traseul Albişoara Gemenelor în Munții Bucegi

Trupul Silviei Murgescu a fost recuperat după mai bine de două săptămâni de încercări. Alpinista a murit pe 13 ianuarie, în timp ce încerca să parcurgă traseul Albişoara Gemenelor în Munții Bucegi. Cadavrul va fi dus la Serviciul de Medicină Legală Ploiești pentru necropsie.

Salvamontiștii au încercat în mai multe rânduri să recupereze trupul alpinistei din munți, dar din cauza condițiilor meteorologice nu au reușit. În cele din urmă, trupul a fost extras din zona în care se afla marți, 2 februarie.

Silvia Murgescu și-a pierdut viața în Munții Bucegi, chiar în ziua în care a împlinit 38 de ani. Era pentru a doua oară în cinci zile când încerca să traverseze traseul Albișoara Gemenelor.

“Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, a scris Silvia Murgescu, pe blogul ei.

În aceeași zi, pe Facebook, alpinista a mai postat un mesaj, în care anunța că vrea să parcurgă, din nou, același traseu: “Ce experiență solo. Vreau să mă mai duc să mai încerc o dată, căci condițiile mi s-au părut f f bune și faine. Poate solo, sau poate se oferă cineva să vine cu mine…”.

Silvia a plecat de la Brașov, dornică de aventură, neînsoțită. După prânz, nu a mai răspuns la telefon. Salvamontiștii au încercat să ajungă la ea, dar din cauza viscolului nu s-a putut. La intervenție a participat și o altă echipă din Bușteni. Deși la căutări a participat și un elicopter, trupul fetei a fost recuperat abia marți, 2 februarie.