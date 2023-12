Tu știi cine este? Cum arăta la 15 femeia care a furat inimile celui mai dorit bărbat din lumea filmelor indiene

Iulia Vântur se numără printre cele mai cunoscute vedete de la noi din țară. A devenit faimoasă pe vremea când prezenta alături de Ștefan Bănică Jr. „Dansez pentru tine”. Succesul ei a venit odată cu aparițiile TV numeroase, devenind și una dintre cele mai râvnite burlăcițe din showbizul de la noi. Fosta moderatoare de televiziune a renunțat însă la cariera ei din România și a ales să plece peste hotare. Acolo, și-a întâlnit marea iubire și s-a ales cu o mulțime de fani, după ce și-a pus în valoare talentul. Mulți o văd pe micile ecrane pe blondină, însă puțini au habar cum arăta aceasta acum ani buni.

Iulia Vântur nu mai are nevoie de nicio prezentare. Fosta prezentatoare de televiziune se bucură de mult succes peste hotare, în India, acolo unde și-a construit o adevărată carieră în muzică. Vedeta s-a focusat pe talentul ei și a făcut tot posibilul să reușească în domeniul artistic.

Iată că planurile i s-au împlinit, departe de țara natală, unde are o mulțime de fani și de concerte cu sala plină. Piesele ei adună milioane de vizualizări, iar viața amoroasă stă mereu pe primele pagini datorită relației pe care o are cu celebrul actor de la Bollywood, Salman Khan.

Iulia Vântur a renunțat la cariera în televiziune, iar acum se ocupă mult de partea artistică. Vine în România destul de rar în vizită, însă chiar și atunci este prezentă în diverse emisiuni TV de la noi, unde oferă detalii siropoase din viața ei din India. Toată lumea o știe pe blondină, mereu cu zâmbetul pe buze și binedispusă, însă puțini au habar când a început, de fapt, să fie cunoscută în lumea mondenă de la noi și cum arăta acum mulți ani.

Iulia Vântur este de o frumusețe răpitoare, cu care reușește să întoarcă toate privirile. Românca are, cu siguranță, mulți admiratori, însă sufletul ei pereche rămâne Salman Khan. Puțini fani de-ai ei știu că și-a început drumul în lumea mondenă de la o vârstă fragedă. Iulia Vântur avea doar 15 ani când a devenit model. Era la fel de frumoasă, cu ochii mari și pătrunzători. Și-a croit singură drumul în lumea televiziunii, cu multă muncă și eforturi.

Iulia Vântur era doar o adolescentă pe vremea când a fost zărită de specialiști în modă, iar doi ani mai târziu ea avea să le ia locul și să se ocupe de diverse concursuri de frumusețe. A participat la festivaluri naționale de modă și chiar a fost selectată pentru Miss România, unde nu a apucat să mai participe. Chiar dacă anii au trecut, trăsăturile superbe ale Iuliei au rămas la fel.

„Am câştigat primii bani la vârsta de 15 ani, din prezentări de modă. Apoi am devenit instructor de manechine. De pe atunci mă trezeam în week-end la ora 5:00, făceam naveta de la Iaşi la Suceava şi Botoşani, unde se ţineau cursurile, iar în pauzele dintre acestea lucram la teme. În primul an de facultate am prezentat o emisiune-magazin la o televiziune locală. Atunci am făcut primii paşi pe sticlă, m-am lansat în eter, mi-am deschis aripile, am prins curaj şi am învăţat să zbor.

De atunci îmi trăiesc visul! A urmat un alt job de prezentator de ştiri la altă televiziune locală, iar după aproape doi ani am reuşit să intru în echipa ştirilor Pro TV, în urma unui concurs cu probe grele. Au fost ani de muncă de dimineaţa de la 5:00 până noaptea la 24:00, în care fiecare secundă era importantă.

Am învăţat multe despre această meserie, despre mine şi, cel mai important, am lucrat într-o echipă unită, dedicată. Am realizat reportaje frumoase, am editat multe poveşti, pentru o perioadă am experimentat şi postul de producător de ştiri şi aveam intervenţii live la fiecare jurnal. După doi ani şi ceva am primit propunerea de a veni la staţia-mamă, în Bucureşti, pentru a fi corespondent şi prezentator al ştirilor matinale de weekend”, mărturisea Iulia Vântur, în cadrul unui interviu pentru Taifasuri.