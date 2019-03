Tudor Chirilă a oferit primele declarații despre scandalul izbucnit azi, la scurt timp după ce a bătut un bărbat. Cunoscutul cântăreț a oferit amănunte despre episodul violent și și-a recunoscut faptele. Mai mult, el regretă comportamentul pe care l-a avut și a mărturisit că și-a învățat lecția din această experiență neplăcută.

Citește și: Ce salariu încasează Tudor Chirilă de la Pro TV. Scoate mai mulți bani de la “Vocea României” decât din muzică

Tudor Chirilă, primele declarații după ce a bătut un bărbat

Juratul de la “Vocea României” a mărturisit că injuriile făcute la adresa tatălui său mort de bărbatul care l-a oprit pe stradă l-au făcut să cedeze. Artistul a povestit într-un mesaj public tot ce s-a întâmplat.

“Se oprește în fața noastră și mă întreabă direct de care parte sunt, ce ideologii am. Tonul un pic agresiv și un zâmbet metalic pe față. «Bună ziua», îi spun, înainte de toate. Se conformează, apoi reia chestionarul, care e treaba cu ideologiile, îi spun că nu mai cred în ideologii, răspunde că nu se poate așa ceva, ce sunt, progresist, gender free? Debitul începe să crească, îl întreb dacă nu i se pare că e cam agresiv, îmi răspunde că e, pentru că eu fac mult rău și prostesc multă lume și debitul crește”, și-a început cântărețul mesajul scris pe pagina oficială de Facebook.

În rândurile așternute pe internet, Tudor Chirilă a dezvăluit că același individ l-a abordat, la fel de nervos, în perioada referendumului, când l-a acuzat că ar fi miltant gay.

“Injuriile și minciunile la adresa lui taică-miu au pus capac, nu m-am mai putut stăpâni și i-am tras două palme. Am avut sentimentul că le aștepta (nu pare genul de om care să stea să fie pălmuit) și chiar l-au bucurat pentru după aceea a continuat să fie agresiv. Am devenit și împuțit, jegos, nespălat, o scursură, mă trag din securiști, alte înjurături nedemne de a fi reproduse. Mi-a promis că merge la IML să-și scoată certificat, i-am răspuns că ar trebui să se dea cu capul de mulți pereți sau să se lovească singur ca să poată obține măcar o oră. M-a înjurat ca la ușa cortului, apoi l-am lăsat acolo așteptând poliția care cred că a și sosit.

Prima lecție pe care am învățat-o din chestia asta este că trebuie să mai lucrez un pic cu mine ca să fac față acestui gen de conflicte/provocări (pe Facebook e mai simplu, deși nu e o bucurie), adică să rămân calm în timp ce sunt terfelit. De data asta nu m-am putut controla și am pălmuit un om, iar lucrul ăsta nu i-a făcut dreptate nici lui taică-miu, nici mie. În ochii individului el rămâne un securist, iar eu rămân cu toate invectivele care au urmat și care cred că vor continua mult timp în mintea lui. În afara faptului că m-am simțit de căcat după ce l-am zgâlțâit un pic a trebuit să asist la o și mai mare avalanșă de mizerii. Prin urmare am greșit pe toate planurile: că am răspuns în prima fază, că am intrat în dialog cu unul care lătra la mine mai tare decât câinii lui, că mi-am pierdut cumpătul și am răspuns cu o palmă, că am răspuns și eu înjurăturilor lui (devenise de Stan și Bran la un moment dat). La scară mică am demonstrat, dacă mai era nevoie, că rezolvarea conflictelor în afara dialogului nu duce la nimic. Indiferent că am fost provocat cu un atac mizerabil la memoria tatălui meu care nu se mai poate apăra. Din păcate, nici eu n-am putut s-o fac”, a mai notat Tudor Chirilă în postarea de pe Facebook.