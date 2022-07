Tudor, de la Fly Froject, a așteptat cu sufletul la gură vacanța, un an a răbdat solistul din cauza pandemiei, dar și ale proiectelor muzicale pe care le-a derulat. Dar și când a ”evadat”, a fost de vis. Alături de soția lui, Ana, și de o gașcă de prieteni au ”invadat” Costa de Azur, unde Tudor avea să găsească liniștea pentru a se deconecta, pentru câteva zile, de tot. Și-a propus un ”interzis” la ceva anume și a reușit. CANCAN.RO are detaliile, dar și imaginile, în exclusivitate.

Fără Ilinca, fetița lor care va împlini cinci ani pe 1 august și care a rămas acasă, cu bunica, au ajuns cei doi pe Coasta de Azur, unde aveau să găsească oaza de liniște. Tudor Ionescu povestește, pentru CANCAN.RO, ce au însemnat cele șapte zile de relaxare, după un an în care a tras din greu.

(CITEȘTE ȘI: BIPOLAR, PIESA MANIFEST SCOASĂ DE FLY PROJECT: ”CÂND NE AFUNDĂM, CÂND UITĂM DE NOI…”)

“Prima vacanță după un an, în care am reușit să mergem singuri. A fost o vacanță în care am făcut fix ce am vrut noi, în ideea de a ne relaxa, e adevărat că eu m-am relaxat mai greu, după o perioadă foarte aglomerată”, a fost introducerea făcută de Tudor.

”Am reușit să nu pun mâna pe telefon!”

Tot el avea să dezvăluie cum a reușit să stea departe de telefon, verificându-l doar seara, înainte de culcare. ”Am fost în sudul Franței, pe Coasta de Azur, într-un loc pe care noi îl considerăm potrivit pentru a ne deconecta. Am reușit, în sfârșit, să nu pun mâna pe telefon deloc, să nu îl țin cu mine, să îl las în casă și să îl verific doar seara.

Nu a fost o vacanță activă, nu am mers să vizităm ceva anume, dar ne-am plimbat, am dormit, am stat la soare în locuri mai retrase, în care am fost noi și gașca noastră. A fost fix vacanța de care aveam nevoie în acest moment”, a continuat cântărețul.

Ținta: vacanță într-o insulă din Pacific!

Imediat ce a părăsit ”paradisul” de pe Coasta de Azur, Tudor, de la Fly Project, și-a creionat planurile. ”Ne dorim să ajungem și la Amsterdam câteva zile, spre finalul verii, dar vacanța aia adevărată, la care visez încă de la începutul pandemiei, este cea din luna ianuarie, despre care nu știu deocamdată nimic, dar pe care o vizualizez undeva departe, poate într-o insula din Pacific”, a spus Tudor.

(NU RATA: TUDOR DE LA FLY PROJECT A DEZVĂLUIT MOTIVUL PENTRU CARE VREA SĂ SE ÎNGRAȘE. DECIZIA A VENIT DUPĂ CE A PIERDUT 40 DE KILOGRAME)

“Imediat după ziua Ilincăi, fetele, împreună cu bunica, se mai pregătesc de o vacanță, în care, din păcate, eu nu o să reușesc să ajung, pentru că au reînceput concertele, pentru că trebuie să fiu la studio și am multe alte proiecte de care trebuie să mă ocup pentru toamna asta”, a încheiat solistul.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.