Tudor Ionescu a călcat strâmb, dar soția l-a iertat! Cum au reușit să treacă peste episodul greu din cuplu: „Am stat 6 luni...” 

Anamaria și Tudor Ionescu formează un cuplu de mai bine de 18 ani. Relația celor doi merge perfect, iar împreună au construit o familie frumoasă. Cu toate acestea, călătoria lor în doi nu a fost una tocmai ușoară și a fost presărată cu momente destul de tensionate. Cea mai grea încercare a fost atunci când solistul de la Fly Project și-a înșelat soția. Cum au trecut cei doi peste momentul de cotitură?

Tudor Ionescu și partenera sa au acum o relație așa cum mulți și-ar dori. Însă, până au ajuns aici au avut mult de muncă. Cel mai greu moment din relația lor de cuplu a fost atunci când artistul și-a înșelat soția. Tudor a recunoscut totul public, iar acum cei doi au vorbit despre cum au reușit să depășească momentul de cumpănă.

Anamaria Ionescu spune că atunci când a aflat ce s-a întâmplat a fost destul de dezamăgită, însă și-a dat seama că iubirea dintre ei mai merită încă o șansă. Soția lui Tudor consideră că oricine are dreptul să greșească și poate să fie iertat dacă înțelege ce a făcut și nu va mai repeta.

„Consider că oamenii merită a doua șansă. Deja de la a doua e un caz pierdut, pentru că nu știi niciodată ce poate ieși. Multă lume ne-a întrebat dacă e ok să vorbești despre asta la televizor, că e o chestie intimă din viața noastră.

Eu consider că e ok. În primul rând, noi suntem super mega transparenți. Nu consider că dacă apari la televizor, trebuie să afișezi o viață perfectă, ideală, totul e roz. Înainte de această infidelitate, dacă m-ai fi întrebat dacă pot trece peste așa ceva, aș fi spus că nu, sub nicio formă. Iată că viața m-a pus în fața faptului împlinit și mi-am dat seama că dacă iubești cu adevărat o persoană și simți că poți să construiești ceva cu ea, că poți să treci peste acel moment, în sensul în care să nu reproșezi. Dacă simți că vrei să încerci să faci un efort pentru a uita, fă-o.”, a declarat Anamaria Ionescu, în cadrul unei emisiuni.

Cum a trecut peste infidelitate

Soția lui Tudor Ionescu a mai spus că momentul în care a aflat ce s-a întâmplat a fost unul destul de greu. S-a despărțit de artist și abia după șase luni a decis că este pregătită pentru împăcare. Însă lucrurile nu au mers prea bine, așa că a urmat o altă despărțire.

De această dată, cei doi au stat timp de o lună fără să vorbească, iar acest lucru i-a făcut să realizeze că nu pot unul fără celălalt. Așa că au decis să lupte pentru relația lor și să își mai dea încă o șansă și se pare că au făcut alegerea corectă.

„Împăcarea nu a fost ușoară. Am stat mai mult de 6 luni separați. Eu mă așteptam să fie lapte și miere. Mă gândeam că o să îmi ceară în fiecare zi scuze, dar nu. Am luat-o de la 0, după ce ne-am împăcat prima oară, am simțit că ceva nu e în ordine, scârțâie, ne-am mai despărțit o lună, nu ne-am vorbit deloc și acela a fost momentul în care ne-am dat seama că nu putem unul fără altul”, a mai spus Anamaria Ionescu.

