Tudorel Stoica, devastat după moartea lui Duckadam! ,,Am înțeles că s-a propus să i se dea o stea, nu știu câte stele, ce să facă acum cu ele?”

Tudorel Stoica este și el foarte afectat după moartea lui Helmut Duckadam. Căpitanul steliștilor care au câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 acuză autoritățile de situația precară în care se află sportivii renumiți din țara noastră. Stoica rămâne reticent și când vorbește despre faptul că CSA Steaua va primi în curând drept de a promova în primul eșalon și spune că Ministerul Apărării Naționale protejează acum pe FCSB, echipa lui Gigi Becali. În exclusivitate pentru CANCAN, Stoica și-a adus aminte de ultima discuție pe care a avut-o cu ”Eroul de la Sevila”.

CANCAN: Cât de mult v-a afectat această veste teribilă?

Tudorel Stoica: Foarte mult! A dispărut cineva din familia noastră, când îți moare cineva din familie, ești afectat, normal! E foarte dureros, dar ce să facem, asta este.

CANCAN: Când ați vorbit ultima oară cu Duckadam?

Tudorel Stoica: Personal, am vorbit cu el când am fost la Cheile Grădiștei. Cu el, cu Lăcă (n.r.- Marius Lăcătuș), dar nu mai contează! Contează că el a fost bine? Nu mai e! Toată lumea suntem bine și se întâmplă ce se întâmplă. Asta e viața! Până la urmă nu avem ce să facem din păcate!

CANCAN: Știu că și dumneavoastră aveți o pensie mică, de aproximativ 2.000 de lei, cam la fel ca și Helmut Duckadam. Credeți că dispariția fulgerătoare a lui va schimba situația privind recunoașterea meritelor celor care au câștigat Cupa Campionilor în anul 1986?

Tudorel Stoica: Sub nicio formă! Nu se va schimba nimic. Legile la noi, din păcate… Să fim un pic respectați pentru ceea ce am făcut și să ni se dea drepturile pe care le avem acum, cât suntem în viață! Am înțeles că i s-a propus să i se dea lui Duca (n.r.- Helmut Duckadam) steaua nu știu care, nu știu câte stele… Ce să facă cu ele acum? Numai așa ca să fie, vezi Doamne au făcut și ei… Să dea oamenilor care au muncit și care au făcut performanță ce merită cât sunt în viață, nu când au murit! Degeaba li se dă onoruri și se întâmplă ce se întâmplă! Nu, nu o să se întâmple nimic, că nu e… Performanța pe care am făcut-o noi nu o să o mai facă nimeni și, din păcate, numai dacă ne dădea și nouă această indemnizație era recunoscută. Așa, e o performanță… Culmea, că toți politicienii se mândresc cu performanța sportivilor. Dar asta este, nu mai vreau să vorbesc!

Păi și noi, vezi Doamne, pensiile militare, eu sunt militar am 2.000 de lei pensie, înseamnă pensie specială? E o nebunie, o tâmpenie, nici nu știu cum să o numesc treaba asta! Dacă aveam 10, 15.000 de lei mai ziceam! După ce ne-am rupt picioarele și ne-am petrecut tinerețea prin cantonamente! Asta este!

,,Cineva din minister protejează pe FCSB ca Steaua să nu ajungă în Liga 1″

CANCAN: Credeți că Stadionul Steaua îi va purta numele lui Helmut Duckadam?

Tudorel Stoica: Nu. Nici nu ar fi normal din punctul meu de vedere, pentru că performanța nu a făcut-o el singur, performanța a fost făcută de o echipă. Așa i se poate spune și stadionul Ienei, stadionul Iordănescu… Nu cred că ar fi frumos așa, din punctul meu de vedere. Ar trebui să fie Stadionul Steaua 86, pentru că de fapt el a finalizat munca acelor colegi care l-au protejat 120 de minute! Am fost o echipă, la fotbal nu e o singură persoană!

CANCAN: Credeți că moartea lui Duckadam va schimba datele problemei privind dreptul de promovare a Stelei în Superligă? Nici acest lucru nu îl vedeți posibil?

Tudorel Stoica: Nu! Aici e la minister, ministerul… E un lucru pe care nu-l înțeleg! Dacă se dorea… De la Ministerul Apărării Naționale nu se dorește, cred că protejează FCSB cineva de acolo ca să nu fie și Steaua în Liga 1. E de neînțeles ce se întâmplă.

