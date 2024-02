Tzancă Uraganu a ajuns pe mâna Poliției. Manelistul a fost prins cu bani falși: „Mă trezeam cu mascații peste mine”

Tzancă Uraganu se numără printre cei mai cunoscuți maneliști de la noi, bucurându-se de un succes imens în lumea muzicală. Are numeroase evenimente, atât în țară, cât și-n străinătate, unde merge să cânte. Nu stă rău deloc la capitolul finanțe, iar banii îi vin pe bandă rulantă. Doar că, odată cu ei se pare că vin și problemele. Asta pentru că artistul a ajuns la secția de Poliție pentru că ar fi deținut bani falși. Ce spune lăutarul despre situația dificilă prin care trece?

Tzancă Uraganu este adesea invitat să cânte la evenimente private și nu numai. Succesul lui răsună și peste hotare, acolo unde se prezintă la diverse petreceri pentru a întreține atmosfera. Oamenii care-l apreciază îi oferă, pe lângă banii stabiliți înainte de eveniment, și diverse dedicații muzicale. De data aceasta, printre banii pe care i-ar fi primit Tzancă s-au regăsit și bancnote false. Așa a ajuns solistul să dea cu subsemnatul la secția de Poliție, acolo unde a fost chemat pentru declarații.

”De ce trebuie să stau eu pe drumuri cu orele să fiu chemat la poliție? Oamenii mă așteptau de vreo lună și m-au rugat să vin. Până la urmă, dacă nu mă duceam, mă trezeam cu mascații peste mine. Se sperie copiii, poate să se întâmple altele, pentru că sunt din ăștia amărâți care dau bani falși. Și noi am fost amărâți, dar am stat în banca noastră, nu am vrut să ne arătăm stomacul gol. Dacă sunteți vai de steaua voastră și vreți să dați dedicații, dați dedicații la ureche, că nu vă refuză nimeni”, a spus Tzancă Uraganu, pe internet.