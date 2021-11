Mădălina Miu, soția lui Tzancă Uraganu’, a povestit, pentru CANCAN.RO, cum era să fie bătută de manelist, la o nuntă care a avut loc în afara Bucureștiului. A mers alături de Tzancă, iar bărbatul s-ar fi enervat, mânat de gelozie, și ar fi început s-o agreseze. A urcat-o într-o mașină, dar Mădălina avea să scape. L-a sunat pe Dani Mocanu și i-a cerut ajutorul. Avem detaliile, în exclusivitate.

La Slatina a plecat să cânte Tzancă Uraganu’, la o nuntă, și a luat-o cu el pe Mădălina Miu. Asta după ce noaptea precedentă ar fi bătut-o, iar femeia ajungea la spital. Și la evenimentul din Oltenia Mădălina nu avea o seară liniștită. După cum a povestit, a fost scoasă de manelist din restaurant, lovită, apoi sechestrată într-o mașină.

Dani Mocanu ar fi salvat-o pe Mădălina Miu de furia lui Tzancă Uraganu’

A scăpat, până la urmă, grație intervenției fratelui ei, dar și a lui Dani Mocanu.

”L-am sunat pe fratele meu, care era cu Dani Mocanu și încă doi băieți, care-mi sunt martori. L-am sunat pe cameră pe fratele meu, i-am arătat ce am și chiar Dani mi-a spus să fug imediat la un prieten al lui, care stătea în apropiere. Mi-a zis că trimite un șofer care să vină să mă ia. Fratelui meu și lui Dani Mocanu le era frică să plec eu din Slatina până la București, la ora aia târzie. A venit un băiat, un șofer al lui, m-a luat și m-a dus acasă.

Dar la evenimentul ăla de la Slatina mă băgase Tzancă într-o mașină, era un coupe, cu două uși, ca să nu pot fugi. Mă băgase în spate. Doar că am avut noroc cu șoferul lui Tzancă, s-a dat la o parte, eu vorbeam cu frate-miu, auzea tot ce se întâmplă acolo. I-a fost frică pentru că i-am spus că-l bag și pe el la sechestrare. I-am spus «Tu vei fi la fel de responsabil pentru ce mi se întâmplă». Atunci s-a dat la o parte și am putut să plec. Ei au auzit că am vorbit cu frate-miu, că mergem la Poliție, iar Tzancă a început să-i dea mesaje fratelui meu.

Frate-miu are conversația dintre ei în telefon. Se poate verifica. Și el îi spunea că m-a dus dimineața la spital… Frate-miu îi spune: «Cum, după ce ai bătut-o în halul ăla, are fața distrusă, are mâna ruptă…» Iar Tzancă a zis «păi nu, că ea e nevasta-mea, tu nu trebuie să te bagi între ei». Frate-miu i-a spus «Ce nevastă, mă, e sora mea, în primul rând. Păi, din moment ce tu o bați, o filmezi și o pui să-și ceară iertare, e clar că tu nu o vezi nevasta ta»”, a povestit episodul Mădălina Miu.

