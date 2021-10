Banii și succesul în muzică l-au adus pe Dani Mocanu în preajma multor femei! Blonde, șatene sau roșcate, „tunate” sau naturale, se află pe lista destul de lungă de cuceriri a manelistului. Însă, cu tot „talentul” său la femei, artistul recunoaște că a fost și păcălit. Mai ales de femeile cunoscute pe rețelele de socializare, care aplică filtre pozelor! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Dani Mocanu a vorbit despre experiențele total neplăcute în „domeniu”.

„Perfecțiunea” e la mare căutare în zilele noastre, mai ales în mediul online. Tocmai de aceea, filtrele de pe Instagram sunt folosite, poate mai mult ca niciodată, pentru a „vinde” o imagine fără defecte.

Femeile apelează de multe ori la acest artificiu, iar bărbații sunt atrași, la început, dar când dau piept cu realitatea, lucrurile se cam schimbă. Asta a pățit și Dani Mocanu. Artistul a fost „vrăjit” de frumusețea unei femei, dar când a văzut-o în realitate a cam bătut în retragere.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a povestit întreaga experiență.

„Am avut o perioadă în care ieșeam des cu o vedetă, dar prefer să nu-i dezvălui identitatea. Și, da, în poze este superbă, e bombă, da de fapt… Am avut o perioadă de câteva luni în care ne-am văzut și practic, e altă persoană. Nu mi-a venit să cred! Era diferență de la cer până la pământ, era alt om!

Felul în care arăta pe Instagram m-a făcut să-mi doresc să o văd în realitate. Ne-am văzut, ne-am iubit, nu zic, dar … M-a deranjat că devine altă persoană în realitate, dar, fiind bărbat, am zis: «Hai, mă, lasă că îmi fac treaba și asta e!»”, ne-a spus Dani Mocanu.

„Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, manelistul a dezvăluit pentru ce sume nu mai e dispus să iasă din casă. În plus, artistul a vorbit și despre principalul motiv pentru care a luat această decizie.

„Am mai mult timp pentru copiii mei, pentru că am început să refuz evenimentele. Nu mi se mai pare OK să merg să cânt pe 3 lei, cum acceptă restul artiștilor. Acceptam și eu înainte, când n-aveam ce trebuie și aveam lipsuri, dar acum, după ce am investit atâția bani în mine și mi-am făcut un nume…”, a dezvăluit Dani Mocanu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

„Pentru 3-4.000 de euro nu merită să mai plec de lângă copiii mei”

Și pentru a ne face o idee exactă legată de sumele pentru care Dani Mocanu refuză să se mai prezinte la evenimente, manelistul ne-a spus, fără reținere, ce înseamnă pentru el „bani puțini”.

„Nu mai merg să cânt pe 3-4.000 de euro pe program, adică aproximativ o oră.

Nu vreau să vorbesc prostii și nu e o laudă, e o realitate și, până la urmă, am muncit pentru banii ăștia, deci îmi permit să refuz asemenea oferte. Prefer să stau lângă copiii mei decât să merg prin străinătate sau pe la evenimente unde toată lumea este beată sau drogată și eu trebuie să stau să-i suport pe toți. Astfel că prefer să cânt pe bani mai mulți, chiar dacă am evenimente mai puține și să cânt oamenilor care-mi oferă mai mult respect.

Nu e o decizie pe care am luat-o pentru că aș fi avut vreo problemă cu cineva, e luată strict din punct de vedere financiar, dar și pe baza legăturii dintre mine și familia mea” , ne-a mai spus artistul.