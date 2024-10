Tzancă Uraganu, adevărul despre presupusa amantă: ”Erau 2: una normală și cealaltă, pe bune, Vasile!”

În ultimele zile, Tzancă Uraganu a fost protagonistul unui scandal uriaș, după ce au ieșit la iveală informații despre o presupusă amantă. Tânăra, pe nume Aisa Bacs, a susținut că a avut o relație cu artistul, însă artistul ar fi ajuns la amenințări grave. Femeia chiar a făcut publice mesaje care să îi susțină afirmațiile. Celebrul manelist a reacționat în urma acuzațiilor și a spus adevărul despre presupusa idilă.

Tzancă Uraganu este cunoscut pentru relațiile sale tumultuoase. Celebrul manelist se iubește cu Alina Marymar, cea care i-a dăruit un copil anul trecut. De asemenea, el are o relație și cu Lambada, prima femeie din viața sa. Alături de aceasta, are trei copii. Unul dintre ei a venit pe lume chiar în septembrie 2024. Totuși, se pare că artistul are nevoie de și mai multă dragoste. Astfel, în viața lui, ar fi apărut o a treia femeie.

Citește și: Lucian Mîndruță e ‘fiert’ pe Tzancă Uraganu: „Nu s-a ținut de cuvânt”

Ce spune Tzancă Uraganu despre presupusa amantă

În urmă cu aproximativ o săptămână, CANCAN.RO a dezvăluit informații exclusive despre presupusa amantă a lui Tzancă Uraganu. La câteva zile distanță, tânăra a ieșit public și i-a adus celebrului manelist acuzații grave, susținând că a amenințat-o.

Invitat în emisiunea Xtra Night Show, cântărețul a răspuns unor întrebări incomode. Artistul a povestit o experiență neobișnuită pe care a avut-o în timpul unei aventuri cu două femei. Tzancă a mărturisit că una dintre ele era, de fapt, bărbat.

„Spun adevărul! Era o fată cu încă o fată, dar nu era fată fata cealaltă! Fata era normală, fată, și cealaltă era pe bune Vasile. Am fugit de nebun! Mi-am luat-o un pic… recunosc!”, a declarat Tzancă Uraganu, la Xtra Night Show.

Celebrul manelist este cunoscut pentru relațiile sale controversate, așa că fanii nu au fost prea suprinși să audă că ar fi apărut în viața lui a treia femeie, după Lambada și Alina Marymar. Totuși, tânăra, pe nume Aisa Bacs, i-a adus lui Tzancă Uraganu acuzații dure.

„Vreau să vă anunț că am primit multe amenințări din partea acestui domn, doar din partea acestui domn. Am foarte multe camere video, în interiorul casei mele și afară pentru că sunt model Onlyfans. (…) Noi ne-am împăcat după ce am apărut la emisiune și am clarificat lucrurile, dar acum două seri, domnul Tzancă Uraganu m-a sunat pe video și mi-a spus că dacă eu mă f** cu el, el mă va ierta. Știți care a fost răspunsul meu? Nu, nu am să mă culc cu tine din respect pentru Marymar, pentru că ai o femeie acasă, cu un copil care te așteaptă. Domnul s-a ofuscat, a fost foarte nervos și m-a amenințat că o trimite pe Marymar să mă bată pe mine.”, a spus tânăra pe TikTok.

Citește și: Tzancă Uraganu, șantajat pentru bani! Câte sute de euro i-ar cere o tânără pe TikTok: „Faci vreo îmbârligătură”