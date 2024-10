Tzancă Uraganu s-a dus acasă la presupusa amantă, Aisa Bacs, și a dat de... „Să mă împuște, să mă taie”

Manelistul Tzancă Uraganu, cunoscut pentru viața sa amoroasă tumultuoasă, se află din nou în centrul atenției, după ce o tânără pe nume Aisa Bacs a afirmat că ar fi avut o relație cu artistul. Potrivit declarațiilor acesteia, cei doi s-ar fi întâlnit pentru prima oară în urmă cu câteva luni, la ea acasă. Ulterior, ar fi continuat să comunice sporadic, iar în septembrie s-ar fi revăzut, moment în care Aisa a făcut publice imagini care ar confirma întâlnirile lor.

Conform spuselor tinerei, relația dintre ea și Tzancă Uraganu ar fi devenit subiect de scandal după ce manelistul ar fi început să o amenințe atunci când aceasta a vorbit despre interacțiunile lor. Femeia susține că a păstrat dovezi, inclusiv mesaje schimbate între ei, pe care le-a dezvăluit publicului.

Tzancă Uraganu este cunoscut pentru relațiile sale controversate. Pe lângă Alina Marymar, cu care are un copil, artistul menține o relație și cu Lambada, prima femeie din viața sa, alături de care are trei copii. Cel mai recent dintre aceștia s-a născut în septembrie 2024, însă se pare că artistul nu se oprește aici, viața sa amoroasă devenind tot mai complexă odată cu apariția acestor noi dezvăluiri.

Manelistul a recunoscut că obișnuiește să converseze cu femei pe rețelele de socializare, chiar dacă are o relație stabilă. El a declarat că nu a abordat niciodată femei căsătorite sau cu copii și a precizat că Aisa Bacs i-ar fi trimis mesaje inițial, invitându-l la ea acasă. La acea primă întâlnire, artista era însoțită de o altă femeie, iar cei doi au continuat să vorbească rar după acel moment.

„Eu niciodată nu scriu la fete care sunt măritate sau apare cu un iubit în poză, dar când vezi o fată singură, mai interacționezi. Fata asta mi-a tot scris, așa știu, că mi-a tot scris (…) Mi-a scris de câteva luni, m-a tot așteptat. dar nu prea mi-a ars să mă duc și, într-un final, am ajuns la fata asta acasă. Mi-a zis că mai e o fată cu ea (…) M-am dus acolo și era mama ei și am stat puțin prima oară, acum câteva luni. Mi-a arătat casa”, a spus Tzancă Uraganu, la Xtra Night Show.

Întâlnirea din septembrie a avut loc la doar câteva zile după ce Tzancă devenise tată pentru a treia oară, fiind rodul relației sale cu partenera actuală, Alina Marymar. Manelistul a recunoscut că a mers din nou la locuința tinerei, dar spune că au discutat doar câteva minute și că nu a fost nimic neobișnuit. Totuși, el a fost surprins când Aisa i-a dezvăluit că și soțul ei era acasă în acel moment, ceea ce l-a făcut să fie precaut și să plece rapid, temându-se de o posibilă neînțelegere.

„Când am ajuns a doua oară, eu nu am știut, mi-a spus că erau mama și soțul în casă. Am spus că poate o fi vreun soț gelos să mă împuște, să mă taie. Eu m-am dus acolo că știam că femeia e singură (…) Am mai stat, n-am plecat, am stat 10-15 minute pe o canapea”, a mai spus manelistul.