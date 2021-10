Tzancă Uraganu vrea să o distrugă complet pe Mădălina Miu. Ce măsuri a luat în privința impresarei „Am vorbit deja la studiouri”

Tzancă Uraganu nu renunță la războiul cu Mădălina Miu, cea care încă îi este soție în acte.Manelistul a postat o filmare în care își roagă toate cunoștințele să o ignore total din punct de vedere profesional pe impresară.

„Dragii mei, am un mare anunț, care mă considerați prieten, absolut nimeni din voi nu mai luați legătura cu această femeie, nu mai luați niciun vers de la ea, că oricum ea nu face ce trebuie, doar fură melodii și pune un text. Nu este creatoare ca Marius de la Focșani, Corina Trifan, cre e la modă acum la femei, Purice, Alex Nancu, sunt foarte multe variante la care puteți apela și vă puteți face treaba cu mare meserie, că ați văzut ce rezultate dau oamenii. Ea nu mai are un rezultat de cel puțin patru ani. Niciun solist din toată România asta nu mai luați absolut nimic de la ea. N-o mai contactați. Am vorbit deja la studiouri. Cei la care am sunat și am vorbit au zis ca da, îmi vor respecta decizia. Atat am avut de spus!”, a declarat Tzancă Uraganu într-un clip postat pe TikTok.

Mădălina Miu, bătută cu sălbăticie și amenințată cu arma de Tzancă?

Postarea artistului de manele vine la doar o zi după ce Mădălina Miu a oferit un interviu în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre faptul că a fost bătută cu sălbăticie de către Tzancă Uraganu.

”Până m-am mutat la Ploiești, lucrurile au fost bune între noi. Eu locuiesc în București, sunt din București. După ce m-am mutat la Ploiești, mi-am luat și copilul, care atunci avea un an și zece luni. Într-un apartament stăteam împreună … Comportamentul lui a început să se schimbe. Posesivitate mare, venea rar aici, îmi controla orice, nu mă lăsa să vorbesc cu prietenele mele, voia să stau numai în casă.

Am avut o discuție cu el, pentru că începuse deja să devină violent, să mă lovească. Prima dată mi-a dat un pumn în față și mi-a curs foarte mult sânge din nas. Toată casa era plină de sânge. Am vrut să plec, mi-a spus că a fost o greșeală, că nu se va mai întâmpla. Că eu am vrut să plec”, curge povestea Mădălinei Miu.

Mădălina continuă să povestească: ”În aprilie 2019 am fost tăiată de el. Eram în casă, cu copilul meu în brațe. Ne-am enervat, ne-am certat… Nu mai țin minte ce voia. S-a enervat că e gălăgie, copilul plângea, m-am enervat și eu. Normal, nu mi-a convenit nici mie să spună ceva urât despre copilul meu. A luat cuțitul, unul de acela mare, de bucătărie, mai lat și a venit cu el înspre mine. Și tot dădea. Eu țineam cu o mână copilul, cu alta încercam să-l împing. M-a înjunghiat în picior. Foarte adânc m-a tăiat și am pierdut foarte mult sânge. Am sunat la ambulanță… El nu mă lăsa, știa că va veni și Poliția. Dar eu pierdeam sânge. Când a venit ambulanța, el mi-a spus să zic că m-am tăiat la aragaz. Dar medicii au sesizat că aceea este o plagă de cuțit și au anunțat poliția. Au venit doi agenți. El a spus că este vărul meu și că a venit pentru că l-am chemat eu că am fost tăiată de un băiat, că el a venit repede să mă ajute. Nu am spus că el m-a tăiat, am ajuns la spital. Am ajuns și la secție, unde am dat declarație. Mi-au spus să zic adevărul. L-am spus, că m-a bătut de multe ori, că nu mă lăsa să plec… În acea seară, s-a emis un ordin de protecție pe loc.

M-au adus ei la locuință în acea seară. Domnii de la Poliție îi luaseră cheile. Mi-au spus să încui și să nu deschid dacă va veni la ușă, să sun la Poliție. El a venit chiar atunci, l-au luat la secție, a dat declarații, a spus că nu-i adevărat. Prima dată a spus că m-am tăiat singură, apoi că m-am zgâriat în aragaz, apoi că a fost un accident. M-a obligat să retrag ordinul de protecție.

El a venit acasă, a dat cu picioarele în ușă… A fost și greșeala mea că am rămas. Mi-a spus că nu se va mai întâmpla, că mă iubește, eu îl iubeam”, a continuat Mădălina.