Ucraineanca ajutată cu 200 de lei într-o benzinărie, mesaj pentru români. Ce le-a transmis refugiata

Românii continuă să facă fapte bune pentru refugiații din Ucraina. Yulia Chernitskaya a simțit-o pe propria piele, într-o benzinărie, acolo unde a constatat cât de valoroase sunt micile gesturi ale oamenilor cu suflet. Ucraineanca a primit 200 de lei de la un bărbat. Emoționată, refugiata a transmis un mesaj pentru români.

Yulia Chernitskaya a fugit din calea bombardamentelor din Ucraina și a ajuns în România, alături de cele patru fetițe ale sale. Când credea că nimic bun nu se mai poate întâmpla, ucraineanca a primit o lecție de viață pe care, cel mai probabil, nu o va uita niciodată.

Ucraineanca ajutată cu 200 de lei într-o benzinărie

A lăsat totul în urmă și a luat-o de la zero, alături de fetițele ei. Aflată într-o benzinărie din România, Yulia a fost impresionată până la lacrimi de către un bărbat, care s-a oferit să o ajute cu suma de 200 de lei, după ce i-a văzut numărul de la mașină.

Ucraineanca a povestit întreaga întâmplare pe Facebook și a transmis un mesaj emoționant pentru români:

”Acești bani i-am primit de la un bărbat de 60-65 de ani într-o benzinărie, când am ieșit și mă îndreptam spre mașină după ce achitasem un plan. El și-a șters parbrizul și m-a întrebat în română: ‘Ucraina?’, ‘Ucraina’, i-am răspuns.

Probabil m-a așteptat când a văzut numărul de Ucraina. Și-a deschis portofelul, mi-a dat 100 de lei și a spus ‘glorie Ucrainei!’. Am început să plâng. Am refuzat să iau bani, mai ales că am văzut că avea o mașină veche. Însă el și-a deschis iar portofelul și mi-a mai dat 100 de lei, mi-a spus că sigur am nevoie.

Nu mi-am putut stăpâni lacrimile. Până la urmă, nici nu știe că am patru copii care mă așteaptă. Și bine că nu i-am spus, că sigur își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar nu m-a lăsat. Dacă acest om îmi citește postarea trebuie să știe că a ajutat o mamă a patru copii.

Am stat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile și nu puteam înțelege. Așa ceva?!”,a scris Yulia Chernitskaya, pe Facebook.

