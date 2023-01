Cabral s-a pus pe treabă chiar la început de an! Face amenajări, pesemne, în locuința lui și a ”atacat”, din prima, un cunoscut magazin de mobilă. Singur s-a apucat de treabă prezentatorul de la ”sunt celebru, scoate-mă de aici”, și a băgat la greu, nu glumă. Cu fizicul lui impozant, nu avea cum să dea rateu! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cabral ”umblă” prin casă. Canapea a ochit faimosul prezentator, sigur, la sfat cu a lui soție, Andreea, direct la canapea s-a dus. Singur. A pus mâna pe volan și, în doi timpi și trei mișcări, parca în curtea magazinului. Și-a făcut, apoi, intrarea, a semnat actele și a început adevărata treabă: căratul! Nu mult a durat să umple mașina cu ”cherestea”. A fost atent la detalii, lucrurile mai mărunte le-a poziționat bine.

Odată încărcată marfa, Cabral a mai ”aruncat” un ochi și imediat a ”țâșnit” la volan. A dat de câteva ori de el și s-a strecurat prin curtea magazinului până a intrat în șosea. Iar de acolo, omul a ținut-o lung până acasă. Unde a început partea a doua a operațiunii: descărcatul. S-a dus și ăsta, după care, asta nu o mai știm, a montat canapeaua de unul singur, conform indicațiilor oferite de schițe, sau a pus mâna pe telefon și a chemat echipa abilitată.

Prezentator la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” alături de Adela Popescu

Cabral a fost plecat, anul trecut, pentru trei luni, în Republica Dominicană, unde a prezentat, alături de Adela Popescu, realityshow-ul Sunt celebru, scoate-mă de aici. Experiența a fost una inedită, iar cei doi au avut câteva provocări de depășit, dar au trăit și momente frumoase. Însă, spre deosebire de vedetele care au trăit în junglă, ei au avut parte de ceva mai mult confort. Și au avut alături și familiile lor.

„Adela este un partener foarte tare, foarte mișto, are experiență foarte multă și de direct, și de înregistrare, și de film, și ce vrei tu, și ne-am completat foarte bine. Oricum, suntem prieteni, deja îmi plăcea de ea, dar profesional am mai colaborat acum ceva ani, am mai revenit acum după ce am mai acumulat amândoi experiență și a ieșit foarte bine”, a povestit Cabral.

