Denise Rifai nu stă o clipă locului. Întrebările, 40 la număr, de altfel, titlul emisiunii de succes de la Kanal D, o macină permanent, dar și nevoile personale o chinuie pas cu pas. Bolidul? Și el parcă vrea să-i facă zile fripte, și traficul e contra ei. Dar răzbește, de fiecare dată. Chiar în urmă cu o zi a mai trecut un test. De-ale șofatului. I-a ieșit! CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

La salon musai trebuia să ajungă Denise Rifai în acea zi, așa că și-a ”încălecat”, încă o dată, bolidul și a ”tăiat-o”. Doar că avea să întâmpine dificultăți. Pe o stradă îngustă, cu trafic plin… A găsit locul de trecere, doar că a avut emoții. Și mai bine precaută, decât cu frumusețe de mașină zgâriată. Așa că Denise nu s-a sfiit să coboare, mai greuț, că puțin loc i-a rămas de deschis portiera.

Denise Rifai a rezolvat, de una singură, problema din trafic

Celebra prezentatoare s-a urnit în stânga, în dreapta, a măsurat din ochi și i-a ieșit calculul. Decisă a urcat, din nou, la volan și a călcat-o. E drept, cu grijă. Și, în scurt timp, avea să ajungă la destinație. La salonul pe care îl visa de câteva zile. Acolo a găsit loc bun de parcare. Fără bătăi de cap. A tras mașina dintr-o manevră, după care a coborât, mândră de ea.

Nemachiată, că totul a fost pe fugă, Denise a mai aruncat un ochi către bolidul ei, după care a luat-o la pas, către salon. Rochița înflorată și lărguță i-a dat un aer inocent. Dar nu e cazul, Denise e călită de atâtea bătălii pe care le-a dat nu numai cu politicienii pe care nu-i iartă nici dacă o picuri cu ceară. În câteva clipite, realizatoarea emisiunii ”40 de întrebări”, de pe Kanal D, era ”cocoțată” în scaun. Iar make-up artistul își făcea treaba.

Denise Rifai a dat în judecată Realitatea TV

Denise Rifai a dat în judecată Realitatea TV, post tv de unde a plecat în urmă cu trei ani. Emisiunea Legile puterii a rulat, însă, vreme de doi ani, cu Alexandra Păcuraru la pupitru, înlocuitoarea lui Rifai care susține că formațul îi aparține. Rezolvarea nu a venit pe cale amiabilă, așa că s-a ajuns la proces. Unde Denise a câștigat la primul termen. Iar Realitatea a făcut apel (Vezi AICI detaliile).

„Nu am cerut în niciun moment despăgubiri de la Realitatea Media. Nu am nevoie de absolut nimic. Procesul pe care îl am este pentru că Realitatea Media contestă faptul că eu am drept de marcă pe Legile puterii, care este un format creat de mine”, avea să spună Denise Rifai, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

