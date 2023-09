Uleiul de măsline, la mare căutare printre românii aflați în Grecia! Cât a ajuns să coste un litru: „Luați acum, cât încă nu a crescut la un maxim istoric”

Uleiul de măsline este la mare căutare, mai ales printre românii care se află în Grecia. Cei care își petrec ultimele zile de vacanță pe meleagurile elene încarcă să ocolească scumpirile din ultimul an și să cumpere de la localnici un ulei extra-virgin, cât mai ieftin. Însă, prețul uleiului de măsline a crescut destul de mult, mai ales având în vedere că în acest an producția a fost una săracă. Dar cât a ajuns să coste un litru de ulei în Grecia?

Este mare agitația pe grupurile de vacanță din România, iar toată lumea pare să fie interesată de uleiul de măsline. Cei care se află în țară caută români care să le procure câțiva litri de ulei, iar cei din Grecia caută localnici care să le ofere produsul la un preț cât mai redus. Însă, producția săracă din acest an, la care se adaugă și scumprile recente au crescut considerabil prețul unui litru de ulei de măsline extra-virgin.

(CITEȘTE ȘI: INSULA ASCUNSĂ DIN GRECIA DESPRE CARE PUȚINI ROMÂNI ȘTIU. PLAJELE CU NISIP FIN CONCUREAZĂ CU CELE DIN BORA BORA SAU MALDIVE!)

Cât costă un litru de ulei de măsline?

Prețul uleiului de măsline este în creștere, inclusiv în Grecia. Se preconizează că acesta urmează să urce și mai mult, așa că iubitorii acestui tip de ulei își fac stocuri. Chiar și românii ce se află în vacanță încearcă să găsească cel mai mic preț de pe piață și sunt dornici de a cumpăra cât mai mult ulei, însă această misiune nu e una tocmai ușoară.

„Creșterea a început încă de la finalului anului trecut, când producția din toamnă a fost una mai slabă calitativ dar și cantitativ. Puțini producători au avut pentru acest an ulei extra-virgin. Acum, în acest moment, mulți copaci nu au măsline. Așadar, prețul uleiului de măsline din acest moment este unul încă scăzut, având în vedere producția de anul acesta ce urmează să fie procesată în această toamnă.

Sfatul meu este ca, dacă sunteți consumatori de ulei de măsline de calitate și nu vreți să plătiți foarte mult pentru el, să vă luați acum, cât încă nu a crescut la un maxim istoric. Spania și Italia se confrunta deja cu seceta și producția slabă înaintea Greciei”, se arată într-o postare de pe grupul Forum Thassos.

Postarea de mai sus a stârnit intensul multora, iar românii au împărtășit din experiența din teren. Se pare că majoritatea au plătit, în medie, 8 euro pe un litru de ulei de măsline. Însă, prețurile variază în funcție de zonă și de calitatea uleiului.

„40 de euro pentru 5 l mi se pare în regulă. Un preț real și bun. Dar 60 de euro mi se pare exagerat de mult”, a spus un internaut.

„Am luat eu organic cu 11-12 euro/ l deci cam acolo e. Sursă, fabrica aia de lângă Primos undeva pe un drumuleț la stânga mergând spre Limenaria. Ca să nu pară prețul mare au pus în ambalaje de până la 3 l”, a replicat un alt român.

„Noi am cumpărat cu 35 € de la o localnică, cu ajutorul unei doamne de la care am cumpărat și anii trecuți, dar dansa nu mai avea. A zis că într-adevăr nu sunt măsline anul acesta și nici anul trecut nu au fost multe. În opinia mea, nu poți cumpără cu nemiluita pentru că are termen de valabilitate. Al nostru ambalat anul acesta în martie, e valabil până anul viitor în septembrie. Sperăm să mergem și anul viitor în Thassos și dacă vom găși la un preț echitabil și pentru producător și pentru noi, vom lua. Suntem conștienți că la prețul din acest an nu mai găsim. P.S. E ulei virgin ce am cumpărat!”, a spus o altă internaută.

„Pe Sithonia și Kassandra între 40 și 50 de euro 5 l, făcut acasă, găsit cel mai jos 35 în Kassandra.”; „Pe Evia am cumpărat de la particular 10 e litru și în târg era 5 euro. La Panagia 45 e cutia 5 litri”; „15 euro litrul de ulei”, au mai informat alții.

(VEZI ȘI: VACANȚA ÎN GRECIA S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN COȘMAR PENTRU TURIȘTII DIN ROMÂNIA. IMAGINILE SURPRINZĂTOARE CARE I-AU ÎNGROZIT PE ROMÂNI. 20 DE MAȘINI AU AJUNS ÎN MARE)