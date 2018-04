Ultima dorință a Ionelei Prodan! Cântăreața și-a dorit enorm acest lucru

Ionela Prodan s-a stins din viață, luni (16 aprilie), la Spitalul Elias. Cântăreața de muzică populară suferea de cancer la pancreas și era internată de mai bine de o lună. Vestea că îndrăgita interpretă s-a dus a îndurerat o țară întreagă. Ultima dorință a Ionelei Prodan a fost făcută publică de unul dintre apropiații vedetei.

Mama Anamariei Prodan a murit pe un pat de spital, după ce a pierdut lupta cu boala. Deși în ultimele zile, starea ei era schimbătoare și veștile păreau bune, organismul cântăreței de muzică populară a cedat. Unul dintre apropiații artistei, politicianul Codrin Ștefănescu, cu care a vorbit cu câteva zile înainte să moară, a vorbit despre ultima dorință a Ionelei Prodan.

Interpreta a vorbit foarte coerent la telefon și l-a rugat să-i transmită mai departe dorința. Ea și-a dorit nespus de mult să primească o diplomă de la Ministerul Culturii, pentru întreaga sa activitate.

„M-a sunat de la spital!”

„Cu câteva zile înainte de a intra în comă, avea pierderi de memorie. M-a sunat de la spital. Am vorbit, «eu o să mă prăpădesc, dar vreau să primesc o diplomă de la Ministerul Culturii pentru toată cariera mea». A fost ultima discuție coerentă. Anamaria și sora ei au stat zi de zi la spital. Familia ei, fetele ei, noi, prietenii, am sperat până la final. Noi credeam că se va ridica din nou din pat Ionela Prodan și va reîncepe să cânte ca o ciocârlie. Am sperat că se va produce pentru ea minunea pe care o așteptam cu toții”, a mărturisit Codrin Ștefănescu la un post tv.