Ultima oră. ”Regina youtube-ului” din România a băgat divorț!

Soțul a acuzat-o de infidelitate, motiv pentru care Carmen de la Sălciua a luat atitudine. Cea cunoscută drept ”Regina youtube-ului” din țara noastră a băgat divorț, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exlusivitate, toate detaliile.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au anunțat că sunt divorțați, dar adevărul este cu totul altul. Oficial, cei doi cântăreți de muzică de petrecere încă sunt căsătoriți. Deși au încercat, prin toate metodele, să se despartă și oficial. Mai ales că, de-a lungul timpului, s-au acuzat reciproc de infidelitate.

Carmen de la Sălciua, pas decisiv!

În primă fază, Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au depus actele la Judecătoria Alba! Doar că, pe 26 noiembrie, instanța a decis că nu e competentă și că ei vor putea divorța la Judecătoria Hațeg. Sărbătorile au trecut, iar artiștii nu au făcut nicio mișcare. Februarie pare a fi luna cu pricina. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că ”Regina youtube-ului” din țara noastră a luat atitudine, sătulă de incertitudinea în care se află.

Mai exact, în cursul zilei de vineri, Carmen de la Sălciua a înaintat la judecătorie actele de divorț. Nu vrea să mai audă de Culiță Sterp și arde de nerăbdare să devină, din nou, o femeie liberă, fără obligații. Între cei doi nu mai există cale de împăcare dacă ținem cont de certurile în care au fost implicați în ultima perioadă. Iar faptul că artista a făcut acest pas după aproximativ trei luni confirmă acest lucru.

“Era bine să divorțăm!”

Iată ce declara și Culiță după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în premieră, la sfârșitul lunii noiembrie că, de fapt, ei sunt căsătoriți oficial.

“Era bine să divorțăm, dar nu s-a putut nici acum. Dacă ajută Dumnezeu, nici la anul. Trebuia să fie demult, în august. Trebuia să venim să semnăm peste o lună, eram plecați, ea a amânat treaba, nu a grăbit-o. Ea și-a luat un avocat. Nu avem nimic de împărțit. A fost o problemă pentru că eu stau în Hunedoara, ea are domiciliul în județul Alba, iar avocatul nu a fost atent la acest aspect, iar judecătorul nu a putut să aprobe divorțul, că nu avem același domiciliu. Niște încurcături care pe mine m-au depășit. O să mergem după 1 ianuarie. Din păcate, sărbătorile ne prind tot căsătoriți.

Probabil ne încurcă și planurile, mai ales ei. Eu am fost băiat, adică nu am venit să arăt la televizor. Dacă veneam să arăt, lumea își schimba total părerea despre subiectul ăsta. Eu am fost băgat la fund cu chestia asta cu înșelatul, doar că ce am făcut eu a fost prin ianuarie, iar ea a hotărât acum prin iunie să ne despărțim. Am călcat și eu strâmb, prin ianuarie, nu sunt ușă de biserică. Dar asta s-a întâmplat în ianuarie. Au apărut alte chestii.

Ei sunt împreună de vreo cinci luni, oamenii. Nu recunosc, dar toată lumea știe de ei, pe aici s-a mai și afișat. Eu le-am dat dedicații, pentru Carmen de la Sălciua și Isăilă Cosmin. M-am bucurat. Eu sunt un om pașnic și îmi place să merg pe cale amiabilă. Eu am avut o ceartă foarte mare cu ea, deci… nu are rost să vă reproduc ce cuvinte mi-a adresat. Avem niște contracte împreună, noi la cântare nu ne mai salutăm, în ultimul timp. Nu mai e loc nici să ne mai salutăm. A zis că o să sune oamenii cu care avem contracte să-i pună să aleagă dintre mine și ea”, a spus Culiță Sterp la un post de televiziune.

Firul despărțirii dintre Carmen de la Săcliua și Culiță Sterp

Carmen Racoltă și Culiță Sterp s-au căsătorit în 2017, iar la aproximativ un an au anunțat că vor divorța. Probleme între cei doi au apărut la trei luni după căsătorie. Ulterior, artista a vorbit despre situația în care se află.

“Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi… Nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă.

Atunci când ierți prea multe greșeli riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus, la momentul respectiv, Carmen de la Sălciua.

