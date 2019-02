Am pus mâna pe filmări scandaloase cu ”Regina youtube-ului” din România. Atenție, imagini necenzurate!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini necenzurate cu Carmen de la Sălciua, supranumită ”Regina youtube-ului” din țara noastră. Atenție, urmează filmări scandaloase cu artista ale cărei melodii au milioane de vizualizări.

Carmen de la Sălciua este, categoric, una dintre cântărețele de muzică populară care impresionează plăcut, la fiecare apariție. Artista și-a obișnuit fanii cu imagini senzuale, însă gesturile pe care le-a făcut la filmarea unui videoclip vor stârni, mai mult ca sigur, fanteziile tuturor bărbaților.

După o perioadă zbuciumată, Carmen de la Sălciua pare mai fericită ca oricând cu noul statut de burlăciță și se bucură din plin de viață. Îndrăgita cântăreață a decis să se concentreze total asupra carierei și lucrează, de zor, la un videoclip. Culiță Sterp este, deja, istorie pentru artistă!

S-a lovit cu palma peste zona intimă!

Recent, Carmen de la Sălciua a demonstrat că are și simțul umorului și știe perfect să îmbine utilul cu plăcutul. După o sesiune de filmări, cântăreața a luat o binemeritată pauză. Însă ce a urmat întrece orice imaginație. În timp ce camerele încă funcționau, artista s-a lovit cu palma peste zona intimă și s-a pipăit pe sâni. Iar o tânără îi aranja, de zor, părul și se asigura că ex-iubita lui Culiță Sterp arată perfect.

Imaginile necenzurate obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, sunt fabuloase. ”Regina youtube-ului” a oferit o reprezentație de zile mari. În care a dovedit că nu are niciun fel de inhibiții.

Motivul pentru care este supranumită ”Regina youtube-ului” din România

Carmen de la Sălciua este, de departe, revelația muzicii de petrecere. Spre exemplu, piesa pe care a lansat-o în vara lui 2018, intitulată “De ce trăim o iubire interzisă?”, s-a bucurat de un succes nebun! La momentul respectiv, melodia a fost pe locul doi în topul celor mai populare clipuri din România și a adunat un milion de vizualizări pe YouTube, în doar trei zile de la lansare.

Ca, de altfel, mai toate piesele pe care le-a interpretat fosta parteneră a lui Culiță Sterp. Pentru că nu degeaba Carmen de la Sălciua este supranumită ”Regina youtube-ului” din România.

Carmen de la Sălciua s-a despărțit de Culiță Sterp

Carmen Racoltă și Culiță Sterp s-au căsătorit în 2017, iar la aproximativ un an au anunțat că vor divorța. Probleme între cei doi au apărut la trei luni după căsătorie. Ulterior, artista a vorbit despre situația în care se află.

“Eu am pus piciorul în prag în vederea unei discuții, dar divorțul l-am hotărât de comun acord, pentru că e vorba de sufletele noastre și nu putem să ne mințim. El a fost de acord. Nu contează cine intentează divorțul, contează stările alea. Sunt momente tensionante, mă și bâlbâi… Nu vreau să-mi amintesc de ele. Eu m-am consumat foarte mult în timpul relației noastre, ca lucrurile să iasă perfect, am închis ochii atunci când trebuia să îi țin deschiși și am zis mereu să ne mai dăm o șansă.

Atunci când ierți prea multe greșeli riști să favorizezi răul. Vreau să le transmit tuturor femeilor care trec printr-o perioadă de divorț că există viață și după asta, există fericire, îndrăzniți să visați. În momentul în care te vezi un om liber, cred că asta e esența vieții. Nu există nimeni în viața mea acum, probabil că va exista în viitorul apropiat, pentru că eu nu sunt o femeie căreia să îi placă singurătatea. Îmi doresc să fiu iubită și apreciată”, a spus, la momentul respectiv, Carmen de la Sălciua.

