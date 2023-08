Ultima spovedanie a lui Dan Diaconescu. Fostul șef al OTV a scăpat de controlul judiciar și își strigă nevinovația: „Aceasta a fost adevărata miză”

În luna aprilie, CANCAN.RO anunța, în exclusivitate, faptul că se fac percheziții de amploare la vila lui Dan Diaconescu din Primăverii. Fostul patron al OTV a fost acuzat de procurori că ar fi întreținut relații intime cu surori gemene, ambele minore, în vârstă de 15 ani. Astăzi, patru luni mai târziu, omul de afaceri a fost lăsat în libertate de către judecători. Fericit, acesta a oferit și primele declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Dan Diaconescu respiră ușurat. Instanța a decis, astăzi, 8 august, ca omului de afaceri să i se ridice controlul judiciar. Practic, el a redevenit un om liber. Decizia judecătorului nu i-a încântat, însă, pe procurori, care au decis să depună recurs. Astfel, bucuria “tăticului OTV” a fost una de moment, însă nu va oscila prea mult între agonie și extaz, pentru că recursul va avea loc chiar mâine. Aflat în război cu toate instituțiile media din România, pe care le-a și dat în judecată, Dan Diaconescu a acceptat cu greu să acorde un interviu pentru CANCAN.RO. A dorit, însă, să îngroape securea războiului inițiat chiar de el și să facă pace. Ne-a răspuns la numai câteva întrebări, promițând că ne va oferi un interviu amplu atunci când toată agonia se va sfârși.

Vrea să revină în politică, în calitate ….președinte

Ce faci Dan, cum ești după decizia judecătorilor de astăzi?

Sunt bine acum, deși mi s-au întâmplat multe lucruri rele anul acesta. Aș putea să fiu și mai bine, dar mai durează puțin. Mai am mâine recursul făcut de procurori, după ce am câștigat procesul. Dacă totul iese bine, de abia apoi am sa mă liniștesc.

De ce crezi că ți s-au întâmplat toate aceste lucruri? Te consideri nevinovat?

Evident că sunt nevinovat. Este o chestie scornită de unii și de alții, care încearcă să-mi facă rău. Știi că atunci când arunci cu rahat în ventilator, el se împrăștie peste tot. Așa este si cu această speță.

Câți ani mai ai restricție la TV?

Pe 19 februarie 2024 îmi expiră interdicția de a apărea la TV. Dar miza acestui nou dosar cred ca a fost chiar acest lucru. Legea spune că dacă până în februarie 2024 mai am vreo problem de natură judiciară, expirarea interdicției mi se poate amâna. Până când? Păi până după alegeri, desigur. Așa m-ar putea împiedica să candidez, lucru de care le este teribil de frică.

Adevărul e că se tot zvonește ca ești în spatele AUR (Alianța Pentru Unirea Românilor)…

Este și un sâmbure de adevăr, am fost cu domnul respectiv la o nuntă.

Deci te vom vedea în calitate de președinte?

Cine știe, poate… (râde)

Șantajat de minorele cu care a întreținut raporturi intime

Reamintim că în luna aprilie a acestui an, omul de afaceri a fost ridicat pe sus de mascați din visa sa din Primăverii, fiind efectuate și percheziții de amploare. Au fost ridicate o mulțime de dispozitive electronice, precum telefoane și laptopuri, dar și documente. Procurorii l-au acuzat că ar fi întreținut relații sexuale cu surori gemene de 15 ani, pe care le-ar fi plătit cu suma de 200 de lei pe noapte. Tot atunci, anchetatorii intrau în posesia unor înregistrări în care Dan Diaconescu îi cere uneia dintre surori să-i aducă o prietenă virgină.

Fata îi spune că da, are o prietenă, și ea tot de 15 ani, iar omul de afaceri aprobă încântat. Oamenii legii aveau să descopere și că patronul OTV a fost șantajat de iubiții celor două fete, care i-au cerut în mod constant diverse sume, amenințând că, altfel, va da publicității filmări în care omul de afaceri întreține relații intime cu fetele minore.

