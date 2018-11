Ultimele imagini filmate de paparazzi cu Florin Busuioc înainte să facă infarct

Paparazii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-au surprins pe Florin Busuioc în urmă cu câteva luni înainte să facă mai multe infarcte într-o benzinărie aflată pe DN 7, în apropiere de Râmnicu Vâlcea. Prezentatorul de la Pro TV nu a trecut neobservat, iar înainte să fie recunoscut, el și-a cumpărat câteva produse de pe rafturile din benzinărie.



Florin Busuioc a avut de onorat o invitație împreună cu câțiva colegi de breaslă în urmă cu mai bine de jumătate de an. Pe drumul dinspre București spre destinație, ei s-au oprit la o benzinărie, situată la câțiva kilometri de Râmnicu Vâlcea. În imaginile filmate de paparazii de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, Busu, așa cum îi spun apropiații, apare în timp ce caută de zor ceva de mâncare pe rafturile din benzinărie. După ce “a scanat” produsele, prezentatorul și-a luat un sandviș și o cafea, pe care le-a savurat pe terasa benzinăriei.

Bucuroși că l-au întâlnit în carne și oase, câțiva fani au mers la el și i-au cerut să facă o sesiune de poze. El le-a îndeplinit dorințele cu zâmbetul pe poze, după care și-a reluat drumul împreună cu ai lui colegi.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.