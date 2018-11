Ce a apărut pe pagina de Facebook a lui Eugen Țieranu, medicul șomer care i-a montat stentul lui Florin Busuioc

Înainte de ora prânzului s-a aflat că medicul care i-a montat stentul lui Florin Busuioc, după ce noaptea trecută a suferit mai multe infacte, este șomer. Eugen Țieranu și colegul său, Paul Traşcă, au fost chemați de acasă și au venit imediat la spital. Ei au intrat în sala de operații împreună cu Emilia Goanţă, medic electrofiziolog. După ce a fost dezvăluită povestea lui Eugen Țieranu, pagina lui de Facebook a fost luată cu asalt de prieteni, dar și de necunoscuți, care l-au felicitat pentru gestul său de omenie.

Sute de mesaje publice și private a primit Eugen Țieranu, medicul șomer care i-a montat stentul lui Busu, pe care l-au felicitat. Au fost însă și postări acide la adresa oficialilor Spitalului Județean de Urgență din Craiova, care au tot amânat momentul să îl angajeze pe doctorul de 30 de ani.

“#lectiedeviata #felicitari, Eugen Țieranu”, “Nu vă cunosc, domnule doctor, dar… felicitările mele! Și sper să ne bucurăm cât de curând de serviciile dumneavoastră ca angajat al spitalului!”, “Eugen Țieranu și Paul Trașcă sunt oamenii pe care trebuie să îi promoveze România (…). Felicitări tinerilor medici din tot sufletul! Vă doresc mult noroc și sper cu această ocazie, norocul să fie de partea voastră șia celor ca voi”, “Felicitări, domnule doctor Eugen Țieranu! Oare vom ști să ne prețuim ținerii capabili din țara asta și să-i păstrăm acasă? Tare mă tem! Pentru noi!”, “ ” sunt cinci dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Vă reamintim că șeful Clinicii de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară, aflată în curtea Spitalului Judeţean din Craiova, a fost de negăsit noaptea trecută, când Florin Busuioc a suferit trei infarcte. Doctorul Octavian Istrătoaie nu a răspuns la telefon și, la un moment dat chiar și l-a închis. Acesta trebuia să își de acordul pentru ca medicii să poată intra în sala de operație din clinică, potrivit protocolului. În aceste condiții, managerul Spitalului Judeţean (căruia i se subordonează directorul clinicii) şi-a asumat întreaga responsabilitate şi a cerut ca operaţia să se facă de urgenţă.

“Nu înțeleg. Clinica funcționează ocazional, că nu are medici, iar pe băiatul ăsta (n.r.: medicul Eugen Țieranu) au refuzat să îl angajeze. Nu au medici sau nu vor să angajeze? Oricum, bravo baieți!” și “Cine știe să pună un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinică nouă pentru așa ceva, dar nu prea o folosește nimeni. Medici ar fi, dar cine mai angajează orice medic, ce, ați înnebunit? Trebuie o combinație, o servire, ceva. Singurul medic șef pe cardiologie intervențională doarme. Nu răspunde la telefon. E timpul lui, știm, dar trebuie să salvăm un om. E Busu de la meteo, actorul! A făcut infarct după un spectacol. A fost resuscitat, e-n terapie intensivă, nu poate fi dus în capitală și are nevoie de cineva să intre cu o sârmuliță până-n inimă, să-i pună un arculeț acolo. Poate cineva s-o facă? Am găsit doi rezidenți! Ăștia s-au și activat, s-au îmbrăcat în trei secunde, vor să intre în sală, să ajute omul. Sunt bine pregătiți, au mai făcut asta, dar au nevoie de acordul șefului, da, cel de sus. Nu dăm de șef! Sunăm managerul, gata, e aranjată treaba, undă verde.” sunt doar două dintre postările acide.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.