Fabulos! Florin Busuioc a fost salvat de la moarte de un medic șomer. Eugen Ţieranu a fost ajutat de alți doi doctori în sala de operații

Informații incredibile ies la iveală în cazul lui Florin Busuioc, după ce a suferit noaptea trecută un stop cardio-respirator pe scenă și a fost resuscitat de trei ori, potrivit celor mai noi informații. Eugen Ţieranu, unul dintre cei trei medici care au intrat de urgență în sala de operații ca să îi salveze viața actorului, este rezident, iar oficialii Spitalului Judeţean din Craiova au refuzat până acum să-l angajeze.



Florin Busuioc a fost operat un medic șomer, Eugen Țieranu, care a venit de acasă la spital

În vârstă de 56 de ani, lui Busu a fost supus unei intervenții chirurgicale noaptea trecută, după ce a făcut mai multe infarcte în timp ce se afla pe o scenă din Craiova. Imediat ce a ajuns la spital, artistul a fost băgat în sala de operații, unde a fost operat de doi doctori tineri, Eugen Ţieranu şi Paul Traşcă, dar și de Emilia Goanţă, medic electrofiziolog. Primul se află la finalul rezidenţiatului şi este deocamdată şomer, aşteaptând de luni întregi ca la Clinica de Cardiologie să se facă angajări, conform Adevărul.

Eugen Ţieranu este cel care i-a montat stentul și este cel mai tânăr dintre medicii care l-au operat pe Florin Busuioc. În vârstă de 30 de ani, el a venit de acasă de urgență și a acceptat să intre în sala de operații împreună cu colegul său, mediul Paul Trașcă, și cu Emilia Goanţă, medic electrofiziolog. Intervenția a durat 10 minute și nu s-au înregistrat probleme.

Medicul Eugen Țiereanu este rezident în ultimul an în Bucureşti, iar de la 1 ianuarie 2019, el va avea oficial statutul de şomer, potrivit sursei citată mai sus. Deşi Spitalul Judeţean din Craiova putea să-l angajeze până acum la Clinica de cardiologie, solicitarea i-a fost refuzată, pentru că scoaterea posturilor la concurs este tergiversată de luni întregi.

Și mai revoltător este că șeful Clinicii de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară, aflată în curtea Spitalului Judeţean din Craiova, a fost de negăsit noaptea trecută, când Florin Busuioc a suferit trei infarcte. Doctorul Octavian Istrătoaie nu a răspuns la telefon și, la un moment dat chiar și l-a închis. Acesta trebuia să își de acordul pentru ca medicii să poată intra în sala de operație din clinică, potrivit protocolului. În aceste condiții, managerul Spitalului Judeţean (căruia i se subordonează directorul clinicii) şi-a asumat întreaga responsabilitate şi a cerut ca operaţia să se facă de urgenţă.

Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară, situată în curtea Spitalului Judeţean din Craiova, a fost inaugurată în aprilie, este dotată la standarde europene, dar nu are medici şi funcţionează ocazional.

Soția lui Florin Busuioc a venit de urgență în Craiova, iar ea a ajuns la spital după ce prezentatorul a fost scos din sala de operații. Liliana Busuioc a fost aşteptată de colegii actorului în curtea unității medicale.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.