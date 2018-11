Scandalul care l-a îmbolnăvit pe Florin Busuioc: „Chiar am o problemă!”

Florin Busuioc (56 de ani) a suferit un stop cardiac în timpul unui spectacol susținut la Craiova, marți seară (6 noiembrie). Deși actorul părea că nu are nicio problemă de sănătate, el apărând cu doar o zi înainte la rubrica meteo de la Pro TV, se pare că problemele și programul încărcat l-au doborât.

Cu toate că a fost mereu discret în ceea ce privește viața lui personală, Florin Busuioc a fost implicat într-un scandal monstru. Este vorba despre conflictul pe care l-a avut cu fiul său secret, Florin Busuioc Jr. Chiar dacă inițial a refuzat să vorbească despre fiul său secret, susținând că are o altă familie acum, celebrul prezentator și-a făcut în cele din urmp curaj și a recunoscut într-un final unde anume a greșit în tinerețe. (Citește și Ultima „problemă a lui Florin Busuioc”, înainte să facă stop cardiac la Craiova! Ce spunea celebrul prezentator)

„M-am însurat când eram la Piatra Neamț. Nu știu ce e mi-a venit atunci, m-am îndrăgostit, m-am însurat, am făcut copil, m-am speriat și am fugit. Mi-a părut rău, sigur că da. Mă urmărește și acum gestul acesta. Chiar am o problemă cu mine legată de povestea asta”, a povestit prezentatorul în urmă cu ceva timp. (Vezi aici Ultimele imagini cu Florin Busuioc înainte să facă infarct! Cum arăta celebrul prezentator)

Fiul secret al lui Florin Busuioc i-a compus o melodie

Fiul secret al lui Florin Busuioc nu a făcut multe ecouri până acum cu durerea din sufletul lui. Totuși, pentru că este pasionat de muzică, a scri o melodie pe care i-a dedicat-o prezentatorului de la Pro TV. Melodia se numește ”Tată, de ce?” și versurile reprezintă un atac la cel care a lipsit din viața lui. (Nu rata Florin Busuioc, noi detalii despre starea de sănătate după ce a suferit un infarct în timp ce era pe scenă)

“Asta e lumea mea

E conturata prin durere

Se putea evita,

Atata timp cat si tie iti pasa.

Se poate repara doar daca vom incerca.

Nu am intrebari, asa cum te-ai astepta

Stiu, te-ai speriat si ti-ai luat talpasita

Ai crezut ca timpul le va rezolva”.

Florin Busuioc Jr. a mărturisit în presă că s-a considerat mereu abandonat de celebrul său tată, dar și că a fost mai mulți ani dependent de droguri. El a încercat să treacă peste faptul că tată său a lipsit din viața lui. La 16 ani, Busu Jr. a avut mari probleme cu drogurile. El ajunsese să-și vândă toate bunurile din casă pentru a-și cumpăra substanțele de care era dependent.

„Ceea ce nu inteleg eu este de ce acum, la varsta de 20 de ani, a inceput sa spuna ca l-am abandonat si toate celelalte. Este un barbat in toata firea, daca incepe sa planga ca o muiere, ce sa mai discut… Cred ca este un om matur. El a spus ca nu m-a interesat de el, dar situaţia e puţin pe dos”, spunea Florin Busuioc într-un interviu.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.