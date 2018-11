Florin Busuioc, noi detalii despre starea de sănătate după ce a suferit un infarct în timp ce era pe scenă

Florin Busuioc a fost operat de urgență noaptea trecută, după ce a suferit un infarct în timp ce era pe o scenă din Craiova. La finalul spectacolului “Central Park” în care jucase la Filarmonica Oltenia, mai exact în jurul orei 21:30, actorul s-a plâns că se simte rău şi nu mai poate să respire.

Citește și: Ultimele imagini cu Florin Busuioc înainte să facă infarct! Cum arăta celebrul prezentator

Florin Busuioc a fost operat și i s-a montat un stent



Potrivit celor mai noi informații în legătură cu ceea ce a pățit marți noaptea Florin Busuioc, acestuia i s-a făcut rău brusc, astfel că a vrut să iasă la aer ca să își revină, însă nu a putut şi s-a aşezat pe un scaun. La scurt timp după acest moment, el s-a prăbușit, iar colegii lui au sunat imediat la apelul unic de urgență 112. Au fost şase apeluri la numărul de urgenţă şi o ambulanţă SMURD a ajuns la Filarmonică.

Citește și: Cine l-a înlocuit pe Florin Busuioc în această dimineață la Știrile Pro TV, după ce a suferit un infarct

Din fericire, medicii de pe Ambulanţă au reuşit să îl stabilizeze şi l-au transportat la spital. A fost clar că are nevoie de operaţie şi de montarea unui stent, dar şeful Clinicii de cardiologie intervenţională şi chirurgie cardiovasculară nu răspundea la telefon, a relatat Loredana Chimoiu pentru observator.tv.

Citește și:Ultima „problemă a lui Florin Busuioc”, înainte să facă stop cardiac la Craiova! Ce spunea celebrul prezentator

Managerul Clinicii şi-a asumat operaţia şi doi medici au fost chemaţi de acasă. Intervenţia chirurgicală a durat puţin mai mult de 10 minute şi a fost una încheiată cu succes, iar starea lui Busu e acum stabilă. În prezent, el se află la Terapie Intensivă, relatează Pro TV. El va rămâne internat în continuare la Spitajul Județean de Urgență din Craiova.

Citește și: Ce program încărcat avea Florin Busuioc! Actorul a fost nevoit de multe ori să se împartă între teatru și TV „O să am destule ore de somn când totul se va săvârși!”

Inițial s-a dorit ca prezentatorul de la Pro TV să fie adus în Bucureşti, însă s-a renunţat la această idee din cauza condiţiilor meteo total nefavorabile. Ceaţa deasă împiedica practic orice fel de aparat de zbor să decoleze de la Craiova.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.