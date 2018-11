Cine l-a înlocuit pe Florin Busuioc în această dimineață la Știrile Pro TV, după ce a suferit un infarct

Telespectatorii au avut parte de o surpriză când au urmărit rubrica meteo din cadrul Știrilor Pro TV în această dimineață! Și asta pentru că prezentatorii Andreea Marinescu și Mihai Dedu, care le aduc românilor cele mai noi știri din țară, dar și de peste hotare, i-au dat legătura unuia dintre colegii lor atunci când a sosit rubrica știrilor despre vreme și nu lui Florin Busuioc, așa cum se așteptau fanii acestuia. Cei mai mulți încă nu aflaseră despre problema gravă de sănătate pe care a suferit-o noaptea trecută și au început lungi discuții pe Internet.

Cel care a adus veștile despre vreme astăzi la Știrile dimineții de la Pro TV este Daniel Nițoiu. Prezentator al emisiunii “Ninja Warrior România”, alături de Raluca Aprodu şi Costi Mocanu, el i-a ținut locul lui Florin Busuioc, care a suferit noaptea trecută un infact. Colegii alături de care a performat pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova, dar și rudele sale s-au speriat când au aflat că acesta se simte foarte rău. Vă reamintim că, în trecut, Daniel Nițoiu a fost cel care l-a înlocuit și pe Victor Slav când acesta a plecat de la Pro TV din cauza divorțului ultramediatizat.

În timpul știrilor matinale de la Pro TV, Andreea Marinescu și Mihai Dedu au oferit informații despre starea de sănătate a colegului lor, Florin Busuioc. Cei doi au anunțat că prezentatorul se află încă la Terapie Intensivă și că va rămâne internat la Spitalul Județean de Urgență din Craiova.

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.