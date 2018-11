Florin Busuioc (56 de ani) a speriat pe toată lumea, marți seară (6 noiembrie), când s-a prăbușit pe scenă în timpul unui spectacol pe care-l susținea la Craiova. Actorul a suferit un infarct și a fost operat de urgență. Medicii i-au montat un stand, iar prezentatorul se află în acest moment la Terapie Intensivă.

Lui Florin Busuioc i s-a făcut rău brus, în timpul spectacolului, astfel că a vrut să iasă la aer ca să își revină, însă nu a putut şi s-a aşezat pe un scaun. La scurt timp după acest moment, el s-a prăbușit, iar colegii lui au sunat imediat la apelul unic de urgență 112. Au fost şase apeluri la numărul de urgenţă şi o ambulanţă SMURD a ajuns la Filarmonică.

„Colegul nostru, Florin Busuioc, a trecut, marţi seara, prin clipe grele, iar acum se afla internat în spital. Actorul a suferit un infarct la scurt timp după încheierea unui spectacol susţinut pe scenă “Filamonicii Oltenia”, din Craiova.

Colegii au sunat rapid la 112, iar la faţa locului a sosit un echipaj SMURD care l-a transporatat de urgenţă la spitalul din Craiova.

Acolo a fost băgat imediat în sala de operaţie, unde o echipă de medici i-a montat un stent.

Din fericire, colegul nostru a trecut cu bine peste operaţie, iar în prezent se află la terapie intensivă. Va rămâne în continuare internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Craiova", au scris cei de la PRO TV pe site.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.