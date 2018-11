Mărturiile cutremurătoare ale colegilor de scenă ai lui Florin Busuioc. Actorul a suferit trei infarcte: „Nu putem decât să ne rugăm…”

Au fost clipe dramatice marți seară (6 noiembrie), la spectacolul Central Park, în sala Filarmonicii Oltenia din Craiova! Florin Busuioc s-a prăbușit în timpul piesei, după ce a suferit un infarct. Medicii l-au resuscitat și l-au dus la Spitalul Județean de Urgență, unde a fost operat.

După primul stop cardiac, în urma căruia a fost resuscitat, actorul a mai suferit alte două, potrivit jurnaldecraiova.ro. Colegii lui de scenă au suferit un șoc când l-au văzut pe îndrăgitul actor prăbușit la pământ. Actrița Adelaida Zamfira, care joacă alături de Florin Busuioc în piesă, a declarat că este în stare de șoc. Veștile primite de ei de la medici sunt îngrijorătoare, actorul fiind în continuare la terapie intensivă. (Citește și Ce program încărcat avea Florin Busuioc! Actorul a fost nevoit de multe ori să se împartă între teatru și TV „O să am destule ore de somn când totul se va săvârși!”)

„Acum nu putem decat sa ne rugam pentru el”, a declarat Adelaida Zamfira pentru sursa citată.

În ce stare se află Florin Busuioc

Se fac eforturi la Craiova pentru ca starea de sănătate a actorului Florin Busuioc să se amelioreze. Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova a mai spus că pacientul nu putea fi transportat la o clinică din capitală din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Bătea foarte tare vântul.

„Din punct de vedere medical, starea pacientului este îmbunătățită. Primul moment critic a fost depășit. Florin Busuioc a suferit un infarct și dacă nu se intervenea, deși la noi este foarte greu ca nu avem linie de gardă, poate că alta era situația acum. Medicii Paul Trașcă, Eugen Țieranu și Emilia Oanță s-au mobilizat și au făcut o treabă extraordinară. Pacientul nu putea fi transportat în primul rând din cauza condițiilor meteo. Ceața nu permitea acest lucru. Fiecare minut a contat și ne bucură faptul că medicii noștri au făcut posibilă această intervenție”, a declarat Georgescu. (Vezi aici Florin Busuioc, noi detalii despre starea de sănătate după ce a suferit un infarct în timp ce era pe scenă)

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr. (Citește și Ultimele imagini cu Florin Busuioc înainte să facă infarct! Cum arăta celebrul prezentator)