Soția lui Florin Busuioc a plecat de urgență spre Craiova. Ce s-a întâmplat în curtea spitalului în care e internat prezentatorul TV

Liliana Busuioc a plecat în miez de noapte direct la Craiova ca să-i fie alături soțului ei, care a făcut infact. Actrița a avut lacrimi în ochi la scurt timp după ce a ajuns în curtea spitalului în care a fost operat Florin Busuioc.

Soția lui Florin Busuioc a avut parte de o surpriză când a ajuns în curtea Spitalului Județean de Urgență Craiova! Colegii de la teatru ai actorului o așteaptau, tot ei fiind cei care i-au povestit tot ce s-a întâmplat seara trecută pe scena Filarmonicii Oltenia, unde a jucat în spectacolul “Central Park”. De altfel, artiștii i-au dat și cele mai noi vești despre starea de sănătate a tatălui copiilor ei.

Liliana și Florin Busuioc au împreună două fete: Natalie, care are 14 ani şi Catinca, în vârstă de 9 ani.

Florin Busuioc și soția lui, poveste de iubire cu suișuri și coborâșuri

“Mi-a fost studentă, n-am avut o poveste de dragoste chiar de la început. Mi se părea ciudat să-i fiu profesor şi am plecat din şcoală. N-am putut continua şi m-am cărat, ca să zic aşa. Noi am avut o poveste din două bucăţi cumva. Am avut o perioadă la început mai pasională, plină de furtună, dar am stabilit că nu prea merge, prea suntem vulcanici amândoi şi ne-am despărţit o vreme. Vreo opt-zece ani. După aceea ne-am reîntâlnit şi gata, s-a refăcut legătura.

Am timp liber. În primul rând, uite, o chestie simplă. Le-am luat pian şi fac amândouă o oră pe săptămână, atât, nu mai mult. Mi s-a părut foarte important să aibă acces la un alt univers sonor decât nenorocirea asta ce se poate auzi peste tot. Şi uite că am reuşit pentru că acum, cu foarte multă plăcere, fetele ascultă şi Bach şi AC/DC şi Arctic Monkeys şi Chilian.”, a declarat Florin Busuioc în cadrul unui interviu acordat în urmă cu un an jurnaliștilor de la Adevărul.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.