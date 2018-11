Cum arată soția lui Florin Busuioc! Liliana este actriță și i-a dăruit două fete prezentatorului de la Pro TV

Florin Busuioc este unul dintre cei mai carismatici prezentatori din showbizul românesc și atrage atenția cu fiecare apariție pe care o are în cadrul Știrilor Pro TV, unde aduce cele mai noi vești despre vreme. Și asta se întâmplă datorită sacourilor sau a costumelor viu colorate pe care le îmbracă. Mereu discret cu viața privată, Busu, așa cum îi spun apropiații, este un bărbat împlinit alături de cele trei minuni pe care le are acasă: Liliana Busuioc și cele două fiice.

Citește și: Cine l-a înlocuit pe Florin Busuioc în această dimineață la Știrile Pro TV, după ce a suferit un infarct

Florin Busuioc s-a recăsătorit în urmă cu mulți ani cu una dintre fostele sale studente, care i-a dăruit două fete superbe: Natalie, care are 14 ani şi Catinca, în vârstă de 9 ani. Potrivit site-urilor de specialitate, actrița Liliana Busuioc a jucat într-un singur film. Este vorba despre scurt metrajul “Fântâna fermecată”, filmat în 2014, în care soția lui Florin Busuioc joacă un rol secundar.

Citește și: Primele declarații ale Directorului Spitalului Craiova despre starea lui Florin Busuioc: “A fost depășit primul moment critic”

“Mi-a fost studentă, n-am avut o poveste de dragoste chiar de la început. Mi se părea ciudat să-i fiu profesor şi am plecat din şcoală. N-am putut continua şi m-am cărat, ca să zic aşa. Noi am avut o poveste din două bucăţi cumva. Am avut o perioadă la început mai pasională, plină de furtună, dar am stabilit că nu prea merge, prea suntem vulcanici amândoi şi ne-am despărţit o vreme. Vreo opt-zece ani. După aceea ne-am reîntâlnit şi gata, s-a refăcut legătura.

Am timp liber. În primul rând, uite, o chestie simplă. Le-am luat pian şi fac amândouă o oră pe săptămână, atât, nu mai mult. Mi s-a părut foarte important să aibă acces la un alt univers sonor decât nenorocirea asta ce se poate auzi peste tot. Şi uite că am reuşit pentru că acum, cu foarte multă plăcere, fetele ascultă şi Bach şi AC/DC şi Arctic Monkeys şi Chilian.”, a declarat Florin Busuioc în cadrul unui interviu acordat în urmă cu un an jurnaliștilor de la Adevărul.

Citește și: Reacția PRO TV după ce Florin Busuioc a făcut infarct: „Colegul nostru a trecut…”

Citește și: Cine l-a înlocuit pe Florin Busuioc în această dimineață la Știrile Pro TV, după ce a suferit un infarct

În vârstă de 56 de ani, Busu a fost căsătorit prima dată cu Marieta, o asistentă medicală din Târgul Mureș. În anul în care au devenit soț și soție, respectiv 1991, și-au cunoscut și primul copil, care a primit numele prezentatorului. Florin Busuioc Jr. are 27 de ani, iar ultima dată și-a văzut tatăl pe când avea 17 ani, potrivit unica.ro.

Citește și: Ultimele imagini cu Florin Busuioc înainte să facă infarct! Cum arăta celebrul prezentator

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.