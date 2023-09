Ultimele informații despre starea lui Cornel Constantiniu, bolnav de Parkinson de 30 de ani. Trăiește într-un scaun cu rotile, dar nu lasă steagul jos: “Se uită mult timp la...”

Cornel Constantiniu, cel care trăiește de mai bine de trei decenii cu ajutorul unui neurostimulator, afectat fiind și de efectei bolii crâncene care este Parkinsonul, continuă să fie la curent cu tot ce se întâmplă în lumea de jur.

CANCAN.RO s-a interesat de destinul unuia dintre cei mai îndrăgiți interpreți români de muzică ușoară ai tuturor timpurilor, ajuns între timp la 78 de ani, Cornel Constantiniu.

De la o vreme Cornel Constantiniu nu mai iese deloc din propria casă

Deși nu mai iese deloc din casă, el continuă să urmărească cu atenție lumea de jur văzută prin ochii reporterilor de știri, dar și cei ai soției sale, Domnița Constantiniu, fostă Mărculescu, cea care îi stă alături de circa șase decenii, dintre care mai bine de 55 de ani din postura de soție.

„De-a lungul anilor s-au scris multe prostii despre starea soțului meu. Dacă am fi primit pentru fiecare inepție o sumă de bani, fie ea cât de mică, acum am fi fost milionari într-o monedă forte, la câte ne-a fost dat să auzim și să citim despre el sau despre noi! Noroc că Cornel nu dă importanță gurii lumii”, a declarat Domnița Constantiniu pentru CANCAN.RO.

Ea are încă puterea să se amuze pe seama celor citite și ne asigură că și ea, și soțul ei sunt încă în putere.

„Cornel petrece mult timp pe zi în fața micului ecran. E la curent cu mai tot ce se întâmplă pe lumea asta. Când are vreo nedumerire mă mai întreabă și-i povestesc și eu câte una sau alta. Fiindcă eu sunt cea care mai ies, mai merg la cumpărături și mai aud una sau alta. Iau pulsul străzii, cum se spune!”, indică partenera de viață a îndrăgitului solist.

Continuă și la 78 de ani să fie atras foarte tare de muzică

Pe de altă parte, muzica a rămas pentru Cornel Constantiniu una dintre preferatele sale, fiindcă „dragostea dintâi”, cum se spune nu se uită niciodată.

„Cornel al meu, când preferă o pauză de la știri, alege întotdeauna muzica! Ascultă genurile sale preferate, fie clasică, fie ușoară. E atras încă foarte tare de muzica unui Mozart, Beethoven sau Grieg, după cum Beatles, Tom Jones și Frank Sinatra. Nu spune nu nici lui Celine Dion. Doar muzică bună să fie, d-aia care nu sparge urechile”, adaugă tot Domnița Constantiniu.

Ea spune că cei doi au ales de multă vreme să trăiască discret, chiar dacă viața i-a încercat din plin pe amândoi.

„Ca și bunul său amic, Aurelian Andreescu, Cornel Constantiniu a ales mereu să fie foarte discret. A fost una din regulile de căpătâi ale casei noastre. Chiar dacă am știut destule bârfe din lumea artistică, și credeți-mă sunt destule, toate s-au stins în sufrageria noastră. În plus, Cornel a decis să nu se plângă nici față de situația sa sau față de ce valoare are pensia sa. E una de handicap, fiindcă de 33 de ani se luptă cu boala, și pensia e atât cât e. Cât a considerat statul român că trebuie să ne ofere pensie, și lui, și mie, atât am luat. Ce am rezolva dacă ne-am plânge?”, se întreabă cu cel mai firesc aer din lume Domnița Constantiniu.

Aceasta a fost colegă de grupă la Actorie cu soțul ei, la clasa profesorului Ion Finteșteanu, facultate pe care au absolvit-o împreună în 1969.

Apoi au fost o vreme colegi și la Naționalul din Iași, unde au primit amândoi repartiție, căsătoriți fiind deja, dar și la Teatrul muzical „Ion Vasilescu” din București, pentru o scurtă perioadă, după 1974. Domnița Constantiniu a jucat apoi la Teatrul Mic, dar și la „Bulandra”, continuând să urce pe scenă o vreme chiar și după anii pensionării.

„Acum, de ceva vreme, am un alt rol, cel de infirmieră. E un rol foarte greu! Am învățat să nu mă plâng, ci să mă bucur. E un alt fel de rol decât cel pe carel-am deschis atunci când am acceptat cererea în căsătorie venită din partea lui Cornel, dar viața e mereu surprinzătoare!”, conchide aceeași Domnița Constantiniu.

