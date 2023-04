Ultimele ore din viața Alexandrei Matache, barmanița care a murit în incendiul de la Colectiv. Cutremurător ce i-a spus tatălui ei, cu puțin timp înainte de tragedie

Incendiul de la Colectiv rămâne tragedia care a cutremurat întreaga țară. Zeci de persoane și-au pierdut viața pe 30 octombrie 2015. Unii au ars de vii, iar alții s-au luptat zile la rând să supraviețuiască. Cu răni grave și semne pe trup au rămas câțiva, însă durerea din sufletele lor n-o să dispară niciodată.

Una dintre cele mai mari tragedii din țara noastră rămâne incendiul de la Colectiv. În noaptea de 30 octombrie 2015 și-au pierdut viața mulți tineri. Unii au sfârșit arși de vii, iar alții au luptat zile bune să supraviețuiască. Cei care au rămas în viață încă au durere în suflet și nu pot uita momentele de groază pe care le-au trăit acum ceva timp. Familiile celor care au murit în flăcările imense sunt și acum îndurerate. Nu-și pot uita copiii sau pe cei care le-au fost rude. Un exemplu trist este chiar mama Alexandrei Matache, barmanița care n-a avut nicio șansă să trăiască.

Tânăra avea 26 de ani și doar ce se angajase ca barmaniță la club. Își dorea să lucreze doar în weekend-uri până avea să-și găsească un loc de muncă stabil. Mama Alexandrei a fost prezentă în emisiunea „În Oglindă” lui Mihai Ghiță, unde a vorbit despre ultimele ore din viața fiicei sale. Cu doar o seară înainte să-și dea ultima suflare, barmanița le-a spus părinților că vrea să-și dea demisia. Din păcate, n-a mai apucat. Mama tinerei decedate în tragedia de la Colectiv a povestit îndurerată că fiica ei a fost în mall să-și caute o geacă de iarnă, apoi s-a întors acasă și s-a jucat cu cățelul ei. Atunci a fost momentul când Alexandra i-a spus și tatălui ei că este ultima zi de muncă.

Pe 30 octombrie, părinții ei au plecat la muncă și au lăsat-o pe Alexandra dormind. A fost și ultima clipă în care au văzut-o pe fiica lor. ”I-a spus soțului: tati, e ultima zi când mă duc la muncă. Nu mai vreau să mă mai duc! Mi-a spus că nu mai vrea să se ducă. După care ne-am văzut de ale noastre. Ea s-a dus sus, și-a făcut baie, vorbeam cu ea. Dimineața când am plecat la muncă m-am dus la ea să văd ce face. Noi am plecat la muncă, ea a rămas și dormea. Trebuia să intre la șapte seara. M-a sunat pe la șase și mi-a zis că se duce la muncă pentru că i-au chemat mai devreme, aveau un eveniment. Ea lucra doar în weekend acolo”, a mărturisit Cristina Matache, la Kanal D2.

Cum a aflat mama Alexandrei de tragedia de la Colectiv

Cristina Matache a fost sunată de către bunicul Alexandrei și întrebată la ce club lucrează tânăra. Acela a fost momentul când femeia a intrat în panică și a făcut tot posibilul să afle detalii despre starea fiicei ei. Nimeni nu știa nimic.

“A plecat la muncă la ora șase și ceva. În seara aceea nu ne-am văzut, am ajuns după ce ea plecase. Noi vorbeam în general în jur de unsprezece seara, ori mă suna, ori îmi dădea mesaj. În jur de zece seara atunci, ne-a sunat bunicul ei, a vorbit cu soțul meu și îl întreba unde lucrează Alex pentru că s-a întâmplat o nenorocire.

Când a spus acest lucru am simțit că s-a întâmplat ceva. Atunci am simțit că a început să îmi bată inima foarte puternic și am sărit din pat să o sun. Suna telefonul și nu răspundea. Am intrat imediat în panică pentru că nu îmi răspundea la telefon. Ea îmi răspundea de fiecare dată și dacă nu îmi răspundea mă suna imediat”, a continuat femeia.

Cristina a simțit că fiica ei nu este moartă. Așa a și fost în acel moment. Alexandra a ajuns la spitalul Bagdasar, alături de prietenii ei. Era intubată și avea părul ars. Asistenta le-a dat o veste bună, la acel moment, părinților ei. Lucrurile păreau optimiste, pentru că barmanița de 26 de ani nu ar fi fost la fel de arsă pe corp la fel ca restul apropiaților. La câteva zile distanță, trupul Alexandrei a cedat. 64 de persoane și-au pierdut viața în incendiul din 2015.