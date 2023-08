Uluitor cum au ratat Cornel Palade și Romică Țociu revenirea pe scenă, împreună! ”Nu ne-am potrivit ceasurile!”

Cuplul de aur al teatrului românesc de revistă, Cornel Palade – Romică Țociu, are șanse din ce în ce mai mici să se refacă pe scena Teatrului bucureștean „Constantin Tănase”. De data asta însă motivele nu mai țin însă de administrație.

Cornel Palade și Romică Țociu formează un cuplu redutabil de actori de comedie de peste trei decenii. Mai exact de 34 de ani.

CANCAN.RO a încercat să afle dacă toamna acestui an le va aduce o modificare esențială în agenda comună, legată de revenirea pe scena teatrului de revistă. Din păcate, veștile pe acest subiect sunt mai degrabă triste!

(NU RATA: Cât te costă să-i aduci la nuntă pe Țociu și Palade. Tariful pentru două ore de amuzament e destul de piperat)

„Nu știu cum să vă răspund la chestiunea asta! Ne-am dorit amândoi să ne întoarcem. Încă ne dorim asta. Doar că de data asta nu ne-am potrivit ceasurile. Romică Țociu, după cum bine știți, a fost plecat mai toată vara. Și nici toamna nu stă de pomană, fiindcă am înțeles că are noi proiecte. Nu știu de unde are băiatul ăsta atâta energie!”, a declarat Cornel Palade pentru CANCAN.RO.

Țociu și Palade, de data asta singurii „vinovați de serviciu”!

Actorul care a surprins la rându-i, anul trecut, cu prezențe sa specială în cadrul emisiunii de televiziune, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, lasă se înțeleagă că de această dată doar ei doi ar fi „vinovații de serviciu”.

„Trebuie să vă mărturisesc că oamenii de la teatru ne-au căutat. Directorul, Vasile Muraru, m-a sunat și am discutat. Problema e că nu găsim timp disponibil. În weekend, când ar trebui să urcăm pe scenă, avem deja un alt program pe o anumită perioadă de timp. Ca atare, nu știu dacă ne vom întoarce pe scenă la !”, precizează același Cornel Palade, făcând într-un fel o paralelă peste timp și cu o situație delicastă pe care au trăit-o cu mai bine de 15 ani în urmă.

Prima întâlnire profesională dintre Cornel Palade și Romică Țociu a avut loc cu puțin înainte de schimbarea regimului politic din țară, în toamna anului 1989.

(CITEȘTE ȘI: Romică Țociu a spus adevărul despre „despărțirea” de Cornel Palade: „Fără mine, erai un nimeni”)

Iar din 1990 au cunoscut și succesul, cei doi completându-se ca puțin alții. Cum destinul a dorit să-i facă cunoscuți într-un timp foarte scurt, cei doi s-au bucurat pentru o vreme și de un mare succes obținut pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

După „perechile” Stela Popescu – Alexandru Arșinel și Nae Lăzărescu – Vasile Muraru, Palade-Țociu era al treilea cap de afiș al teatrului bucureștean de revistă.

De ce i-a dat Alexandru Arșinel cândva afară pe cei doi artiști?!

Implicat lor într-o emisiune de televiziune, legat de jocul de bingo, i-a forțat însă să aleagă între micile ecrane și întâlnirile săptămânale cu publicul de revistă.

De fapt, colegul lor, regretatul Alexandru Arșinel, pe atunci directorul teatrului le-a transmis , în urmă cu mai bine de 15 ani în urmă, că nu pot împăca „și capra, și varza”, adică și lumea teatrului, și pe cea a televiziunii.

Iar cei doi, Romică Țociu, 61 de ani, și Cornel Palade, care va împlini în decembrie 71 de ani, au mers de atunci încoace exclusiv pe mâna spectacolului de televiziune.

Pe scenă au mai urcat doar în sezonul estival, pe diverse scene din stațiuni, pentru a se reîntâlni cu numeroșii lor fani veniți în concediu pe litoral, din mai toate colțurile țării. Sau cu alte ocazii speciale, fiind invitați la evenimente particulare.

În acest moment, cuplurile-forte ale revistei românești sunt Vasile Muraru – Valentina Fătu și Mirela Vaida – Adrian Enache.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.