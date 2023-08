Reacțiile românilor atunci când o văd pe Mirela Vaida fără machiaj. Ce trebuie să îndure prezentatoarea de la Acces Direct

Mirela Vaida poate fi urmărită aproape zilnic pe micile ecrane. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct se află, acum, în vacanță cu familia ei. Pe rețelele de socializare, își ține la curent prietenii virtuali cu activitățile pe care le face și, de altfel, le povestește diverse situații. De exemplu, prezentatoarea TV a mărturisit care sunt reacțiile românilor, în momentul în care o întâlnesc fără machiaj. Iată mai jos, în articol, detaliile.

Mirela Vaida (41 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țară. Pentru că apare aproape zilnic pe micile ecrane, prezentatoarea se coafează și machiază, pentru a arăta „țiplă”. Totuși, atunci când pleacă în vacanță, preferă să renunțe la aceste artificii de înfrumusețare și să aibă tenul cât mai natural. Acum, aflată în concediu alături de familia ei, Mirela Vaida a notat pe rețelele de socializare o situație pe care a întâlnit-o în public, atunci când renunță la orice strop de machiaj.

Ce reacții au românii atunci când o văd pe Mirela Vaida fără machiaj

Mai cu seamă, a făcut referire la reacțiile românilor atunci când îi văd tenul natural al prezentatoarei de la Acces Direct. A relatat, pe internet, ce tipologii de reacții au aceștia.

„Vacanța, pentru mine, înseamnă, în primul rând, să stau cât mai mult lângă copiii mei, să ne jucăm, să petrecem timp împreună! Ieri a fost ziua lui Vladimir! A împlinit 7 ani și, în fiecare an, de ziua lui, am fost plecați în vacanță! În al doilea rând, vacanța înseamnă să NU mă machiez sau coafez cel puțin o săptămână, ceea ce dă naștere, printre români, multor rumori în aeroport, avion sau chiar în resortul în care ne aflăm: „Ea e? Parcă ea e… Seamănă la voce… Cred că ea e, că are 3 copii…”. Așadar, vacanța înseamnă libertate totală, „incognito” chiar… Și, în al treilea rând, cel puțin 2 kilograme în plus…că, nah… așa-i la ultra all inclusive, nu? Vă pup și vă doresc o săptămână minunată!”, este mesajul scris de Mirela Vaida, pe social media.

Cum se menține prezentatoarea TV în formă

Pentru a se menține în formă, Mirela Vaida consumă mai puține calorii și ține cont de hidratare. De altfel, stilul de viață o ajută mult, fiind o persoană foarte activă. Despre aceste aspecte a vorbit în cadrul unui interviu.

„Țin diete atunci când simt că am luat-o razna, că am pus cam multe kilograme. Atunci, sigur, țin o dietă de o săptămână-două. Mă reglez, dau jos cele 2 kilograme în plus, cam atât pun eu, 2 sau 3 kilograme maximum. După aceea, revin la viața normală. Dar nu am fost niciodată un om care să țină diete pe termen nelimitat. Deci la mine în casă nu e cu dietă. Eu sunt un om fericit când se mănâncă, și eu mănânc tradițional, frumos, românesc, nu salate și rucola.

Iar atunci când simt că e cam mult și nu se mai încheie fusta, mă reglez. Mă hidratez câteva zile, țin așa un pic de dietă sănătoasă, asta însemnând să nu consum mult, caloric. Și gata, mi-am revenit rapid! Pentru că am o viață activă și organismul răspunde imediat. De gătit, gătesc bine și chiar ar fi păcat să nu mănânce familia mea din mâna mea”, a mărturisit Mirela Vaida pentru Viva.

Sursă foto: Instagram