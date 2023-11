Un alt artist a primit amenințări cu moartea după ce Livia l-a înșelat pe Bordea cu Spike. „Băi, hai să lămurim asta odată”

După ce CANCAN.RO a dezvăluit amantlâcul dintre Livia și rapperul Spike, se pare că nu doar Cătălin Bordea a avut de suferit. Un alt artist a primit amenințări cu moartea la puțin timp după ce comediantul a aflat că soția lui îl înșela cu cel mai bun prieten al său, cel care, de altfel, i-a fost, cavaler de onoare la nuntă.

Deși a primit mai multe semne care ar fi putut să-i salveze onoarea, Cătălin Bordea nu a crezut nimic atunci când cei apropiați au încercat să-l avertizeze că în mariajul său ar exista un intrus. Orbit de iubirea pe care i-o purta soției sale, comediantul a ajuns în situația în care s-a confruntat cu un adevăr dureros: Livia, soția lui, se îndrăgostise de Spike, cel mai bun prieten al său. Nu s-a convins până nu a văzut cu ochii lui, iar imaginile prezentate de CANCAN.RO nu mai aveau nevoie de nicio descriere.

În luna septembrie 2023, viața lui Cătălin Bordea s-a schimbat la 180 de grade. Comediantul a fost lovit de un adevăr greu de acceptat. Livia, femeia alături de care a trăit peste 10 ani, s-a cuplat cu Spike, prietenul lui cel mai bun. Șocul suferit a fost cu mult peste așteptările sale. Femeia pe care a iubit-o cel mai mult l-a trădat, trădare peste care nu poate trece cu vederea. În cele din urmă, Bordea recunoaște că Livia nu mai este femeia de care s-a îndrăgostit și chiar devenise de nerecunoscut, cel puțin în ultima perioadă.

”E un rău pe care îl faci, te-ai băgat în casa unui om. Dar și când te lauzi…dacă te duci la frizer și zici, băi, tu știi de când îi trag și în fac… N-am încercat să vorbesc cu el. Ce să vorbești?! Ea îmi zicea că nu se mai regăsește, că nu mai este ea…de aceea am divorțat. Când am văzut imaginile prima oară am zis că nu e adevărat. Așa am crezut. in punctul meu de vedere, nu soția mea a făcut asta. Cine a făcut asta… eu nu erau căsătorit cu fata aia, nu o cunosc, nu știu cine e. Soția mea nu ar fi făcut niciodată asta. Soția pe care o cunosc, pe care am iubit-o și pe care am luat-o de soție și cu care voiam să îmi petrec toată viața n-ar fi făcut niciodată așa ceva. Fata în care s-a transformat, la un moment dat, e treaba ei”, a spus Cătălin Bordea, în podcastul lui Speak.