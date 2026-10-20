Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Informații de ultimă oră

Metrou/ sursa foto: colaj CANCAN
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Un nou incident la metroul din București. Un băiat în vârstă de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu. Evenimentul nefericit s-a produs marți, 20 octombrie, în jurul orei 10:40. La fața locului s-au deplasat echipajele de salvare. 

Un tânăr în vârstă de 20 de ani s-a aruncat în fața metroului, pe firul 1, Constantin Brâncoveanu, din București. Reprezentanții Metrorex au solicitat ajutorul echipajelor SMURD și cele ale celorlalte instituții abilitate pentru gestionarea situației. Potrivit primelor informații, ar fi fost vorba despre o tentativă de suicid. În urma tragediei, circulația trenurilor va fi reorganizată, iar conform procedurilor interne aplicabile în acest context, autoritățile vor deschide o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Un băiat de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului

Incidentul a avut loc marți, 20 octombrie, în jurul orei 10:40. Potrivit comunicatului poliției, un tânăr de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, în stația Constantin Brâncoveanu.

Autoritățile au anunțat că la fața locului s-au deplasat echipajele de prim-ajutor, intervenind pentru extragerea persoanei în cauză. Totodată, echipajele de salvare au acționat pentru salvarea tânărului.

„Astăzi, 20 octombrie 2026, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Brigada de Poliție pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 10.35 cu privire la faptul că, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, o persoană ar fi fost surprinsă și accidentată de către tren. La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii, iar din primele verificări, s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins și accidentat de către acesta. De asemenea, la adresă s-au deplasat și echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză. La acest moment, echipajele de ajutor acționează pentru salvarea acestuia. Verificările sunt continuate de Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul”, arată comunicatul Poliției.

Ce a transmis Metrorex

În urma tragediei, reprezentanții Metrorex au reacționat. Potrivit acestora, circulația metroului va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații.

”Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în stația de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulația trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situații”, se arată într-un comunicat al companiei.

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