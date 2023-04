Un bărbat a refuzat să contribuie la nota de plată de la un restaurant. Motivul invocat este incredibil

Un incident petrecut într-un restaurant din Marea Britanie a încins spiritele în mediul online. Un bărbat a povestit pățania sa de la o ieșire cu prietenii la masă. Omul a refuzat să contribuie la nota de plată a consumației, pe motiv că nu a mâncat mai nimic. Reacțiile internauților nu s-au lăsat prea mult așteptate.

Ieșirile la masă cu prietenii sunt un motiv de bucurie și voie bună pentru toată lumea. Un astfel de moment s-a transformat însă într-o adevărată ceartă între câțiva amici din Marea Britanie. După ce au ieșit împreună la restaurant, unul dintre ei a refuzat că contribuie la nota de plată de la final. Motivul invocat de el este incredibil!

Un bărbat a refuzat să contribuie la nota de plată de la restaurant. Motivul incredibil invocat de acesta

O întâmplare petrecută într-un restaurant din Marea Britanie a produs multă vâlvă în spațiul online. Un bărbat a povestit că a fost invitat de un prieten, la un local, pentru a lua masa împreună cu mai mulți amici. Din cauza unor probleme de sănătate el nu a comandat decât anumite preparate. În ciuda faptului că a ales produse ușoare, bărbatul nu a putut consuma mare lucru din ce a comandat. Mai mult, unul dintre amici a terminat supa de pește pe care el nu a putut să o mănânce. La final, prietenul care-l invitase la masă a achitat toată nota de plată cu cardul.

La o săptămână distanță, bărbatul a fost contactat de amicul său care i-a cerut să achite partea sa din nota de plată. Intrigat, omul a achitat cu greu consumația sa, motivând că de fapt el nu mâncase mai nimic.

„Sunt eu prost pentru că nu vreau să contribui la nota de plată dacă abia am mâncat ceva?

Am comandat supă de pește, dar imediat am avut o reacție fizică după ce am gustat, așa că nu am putut să termin. Dar i-am dat lui Sam porția mea. Am ajuns să comand un fel de mâncare cu jumătate din mâncare scoasă, care era practic doar o bucată de carne.

După ce mi-am pus deoparte mâncarea, a trebuit să stau peste o oră, așteptând ca prietenii mei să termine… Apoi Sam a primit nota de la chelner și a plătit cu cardul. Nu am văzut nota de plată, așa că l-am întrebat pe el. Cică totul era în regulă și că vorbim mai târziu despre asta, dar nu a mai fost menționată în discuție.

A trecut o săptămână. Apoi am primit un mesaj de la Sam cu o fotografie a chitanței. Nu mi-a atras atenția, dar știam deja că ăsta e modul lui de a-mi spune că trebuie să contribui și eu. Nota a fost de 180 de lire, iar bacșișul de 55, în total 235.

În ceea ce am comandat, supa era 15 lire, pe care nici nu am mâncat-o. Iar bucata de carne a fost încă 15. De asemenea, am băut doar apă în timp ce toți ceilalți au băut alcool. Așa că am trimis 30 de lire sterline, așa cum am crezut că e corect să fac.

Dar apoi Sam m-a întrebat, într-un mod pasiv-agresiv, dacă eu m-am uitat cu atenție. Țin minte că eram cinci persoane și mi-am dat seama că Sam voia să fie împărțită suma de bani în mod egal, nu cât am consumat.

Am trimis încă 20 de lire sterline, făcând contribuția mea de 50 de lire. Și acum lucrurile sunt destul de ciudate. Nu-mi place să mă cert pentru bani cu prietenii și familia. Așa că, personal, simt că cel mai bine este să refuz orice invitație viitoare de la Sam și să nu mănânc la restaurante pe care nu le cunosc”, a scris bărbatul pe Reddit.

Reacțiile internauților au fost prompte

Postarea bărbatului a strâns rapid peste 850 de comentarii, internauții oferind reacții extrem de diferite. În timp ce unii i-au dat dreptate bărbatului în cauză, alții l-au criticat dur pentru comportamentul său.

„Cred că prietenul tău ți-a mâncat supa și a dat mai mult bacșiș, ca să nu îl faci de rușine”, „Sunt barman, de meserie, și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe cei care lasă bacșișuri mari, dar chiar și eu cred că este puțin ridicol”, au fost două dintre comentariile internauților.

