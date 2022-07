Un bărbat din Craiova și-a ucis soția și a ascuns crima timp de un an. Rudele o credeau în viață

O femeie din Craiova a fost dată dispărută de fiul său, după ce aceasta nu a mai răspuns la telefon. După ce poliția a intrat pe fir, s-a descoperit că fostul soț al victimei este cel care a ucis-o.

Silvia Albișoru, în vârstă de 66 de ani, a fost dată dispărută de fiul acesteia, după ce femeia a încetată să îi mai răspundă la mesaje. Cazul a fost preluat de poliție, care a descoperit cel mai cumplit lucru posibil, și anume că Silvia era moartă de mai bine de un an, fiind ucisă de fostul său soț.

Femeie din Craiova ucisă de fostul soț în urmă cu mai bine de un an

Silvia Albișoru obișnuia să plece în Italia la muncă și tocmai pe acest lucru s-a bazat ucigașul său. După ce a omorât-o, acesta i-a luat telefonul mobil și i-a transmis fiului său că va pleca în Italia pentru a avea grijă de o bătrână. Timp de 1 ani, băiatul a crezut că mama sa se află în siguranță, însă, în aprilie 2022, a observat că aceasta nu îi mai răspunde la mesaje sau la telefon, așa că a alertat de urgență poliția.

Oamenii legii au început imediat căutările, descoperit faptul că femeia nu a părăsit România în ultimul timp, deci aceasta ar fi trebuit să se afle încă în țară. În tot acest timp, fostul soț al Silviei susținea că nu știe nimic despre aceasta și că nu a mai vorbit cu ea de foarte mult timp. Principalul suspect a fost mereu fostul soț, iar în urma interogatoriilor repetate, acesta a mărturisit crima pe care a săvârșit-0 „din greșeală” cu un ciocan. Potrivit declarațiilor făcute de ucigaș, ar fi dorit să se împace cu fosta soție, ea a refuzat, s-au certat, iar el ar fi lovit-o cu un ciocan în cap.

A ascuns cadavrul sub casa părintească

Criminalul a fost nevoit să le povestească oamenilor legii cum a scăpat de cadavru. Acesta susține că știa că nimeni nu era acasă în localitatea în care deține o parte din casa părintească, așa că a luat un taxi și s-a deplasat acolo. A folosit un excavator pentru a săpa mai adânc pământul, a îngropat cadavrul, iar apoi a plantat ceapă.

„Eu şi soţia eram în spital. Noi nu vorbim cu nepotul ăsta al meu. Am auzit că a venit la ţară, ca a săpat pe acolo pe la el prin grădină cu n excavator şi după în locul ăla a pus ceapă. Habar nu am avut că am stat atâta timp cu un cadavru în curte. Când au venit poliţiştii, nu mi-a venit să cred. La vreo 2 metri adâncime era trupul femeii. Au excavat şi l-au scos”, a povestit Cristian Călugăru, unchiul bărbatului.