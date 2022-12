Un bărbat trăiește de 5 ani cu iubita lui, dar n-a făcut niciodată amor cu ea. Care este motivul

Un bărbat în vârstă de 64 de ani se confruntă cu o problemă care pare fără rezolvare. Viața intimă a sa și a iubitei sale este un coșmar, de vină fiind problemele cu erecția, care durează de 5 ani de zile. În încercarea disperată de a scăpa de această situație cu care se confruntă, bărbatul a cerut ajutorul unui specialist.

În mesajul pe care i l-a trimis, bărbatul a menționat că este împreună cu iubita sa de 5 ani de zile. Totuși, chiar dacă se înțeleg de minune și se completează perfect unul pe celălalt, pe partea amoroasă lucrurile nu funcționează prea bine. Iată întreaga poveste a lui, potrivit informațiilor oferite de thesun.co.uk.

Nu au făcut amor de când sunt împreună

Cei doi iubiți s-au întâlnit, întâmplător, la o cafenea, în urmă cu 5 ani de zile. Acela a fost momentul în care și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Deși au nenumărate lucruri de care se bucură împreună, viața lor amoroasă s-a rezultat a fi un adevărat fiasco. Problemele cu erecția ale bărbatului i-au împiedicat pe cei doi să facă amor. Din dorința disperată de a găsi o rezolvare, bărbatul i-a scris un mesaj unui specialist.

„Chiar dacă am o relație cu partenera mea de 5 ani de zile, noi nu am făcut, încă, sex. Dormim împreună și mai încercăm, din când în când, însă eu nu pot să-mi păstrez erecția, iar actul sexual devine un adevărat dezastru atât pentru mine, cât și pentru ea. Acest aspect ne dezamăgește profund pe amândoi…

Eu am 64 de ani, iar partenera mea are 61. Eu sunt divorțat, iar ea este văduvă de foarte mult timp. Din întâmplare, ne-am întâlnit la o cafenea și de atunci ne-am tot văzut. Am început să ne cunoaștem și să locuim, mai apoi, împreună. Avem multe lucruri în comun, însî ne temem că problema legată de sex ne-ar putea afecta relația, pe viitor.

Ar fi mare păcat să se întâmple așa, pentru că ne înțelegem de minune. Începe să mă streseze enorm acest lucru și vreau să găsesc o rezolvare cât mai curând cu putință. Chiar dacă avem această vârstă, între noi există pasiune și vrem să avem parte și de acte sexuale”, a spus bărbatul în mesajul pe care i l-a trimis specialistului.

Răspunsul specialistului l-a surprins pe bărbat

După ce a citit întreaga poveste, specialistul i-a oferit acestuia un răspuns. Se pare că de vină pentru problema lui ar fi stresul, și i-a recomandat să meargă la un control medical.

„Stresul provocat de faptul că nu poți avea performanțe sexuale ți-a subminat încrederea în tine, dar ar trebui să discuți cu un medic în privința asta. Trebuie să faci demersuri pentru un control medical, pentru a vedea dacă ai o problemă medicală care necesită tratament.

Pe parte emoțională, trebuie să te asiguri că între tine și partenera ta există o bună comunicare și că vă înțelegeți reciproc în aceste momente grele. Mult succes”, a fost răspunsul specialistului.