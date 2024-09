(P) Un brand internațional salvează femeile extra-slim, revoltate că nu își găsesc haine pe măsura lor!

Pentru fashionistele petite, găsirea pieselor vestimentare stylish pe măsura lor, e o provocare! Într-o lume a modei care pare să se concentreze doar pe mărimi standard, cele care poartă XS și XXS sunt adesea neglijate. Cum e posibil ca în 2024, brand-urile să ignore complet o întreagă categorie de consumatori? Revolta a explodat pe TikTok, unde femeile din comunitatea extra slim și-au făcut auzite nemulțumirile!

Fiecare tip de corp – de la XXS la 4XL – merită să fie reprezentat în modă, iar SHEIN face un pas înainte în acest sens. Brand-ul international promovează o abordare incluzivă – Adio compromisuri, adio haine nepotrivite! Nu doar că oferă articole în mărimi XS și XXS, dar SHEIN a creat un magazin online întreg dedicat femeilor cu siluete extra-delicate: SHEIN Petite. Acest magazin online din cadrul brand-ului SHEIN oferă o categorie de haine special create pentru femeile de statură mică, ce poartă mărimi mai mici decât cele standard.

Ce oferă magazinul Petite de la SHEIN?

– Rochii care îmbrățișează siluetele extra slim – fără refuzuri ale invitațiilor la date-uri romantice sau nunți! SHEIN vine cu rochii fix pe gustul și talia lor, indiferent de ocazie.

– Blazere și jachete tailor made – gata cu hainele care par împrumutate de la sora mai mare. La SHEIN piesele vin ca turnate.

– Topuri și bluze stylish – elegante sau casual, SHEIN scutește fetele XS și XXS de căutările nesfârșite prin secțiunile pentru copii!

– Pantaloni și jeans perfecți – gata cu drumurile la croitorie! La SHEIN pantalonii și jeanșii vin perfect din prima.

Industria modei a fost prinsă în offside, iar SHEIN nu doar că observă acest lucru, dar acționează decisiv. În timp ce alte branduri abia încep să înțeleagă ce înseamnă incluziunea, SHEIN marchează gol după gol, oferindu-le femeilor extra-slim stil și încredere fără compromisuri!

Body Positivity pentru toată lumea

Este important de menționat că SHEIN nu se limitează doar la siluetele mici. Brandul oferă mărimi de la XXS până la 4XL, asigurându-se că fiecare femeie, indiferent de tipul de corp, înălțime sau greutate își poate găsi hainele perfecte. SHEIN promovează o modă diversificată și inclusivă, celebrând toate tipurile de corp.

SHEIN știe că „one size doesn’t fit all,” dar cu siguranță, SHEIN can fit all sizes! Aceasta este adevărata revoluție în modă, unde fiecare femeie are dreptul să se simtă frumoasă și încrezătoare, indiferent de mărimea pe care o poartă. Astfel, SHEIN demonstrează că moda poate fi nu doar accesibilă, dar și stylish pentru toate femeile, indiferent de silueta lor!

Iar pentru că mai sunt multe voci ce se simt neauzite de decenii, în următorul articol vom discuta despre cealaltă problemă din industria modei românești: hainele plus-size.