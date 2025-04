Paul Ipate și Cătălina Grama Jojo formează un cuplu din vara lui 2014, când destinul i-a adus împreună într-un proiect, respectiv filmul “Nimic despre dragoste”, unde practic a început povestea lor de iubire. Cei doi au împreună o fată, Zora, iar actrița mai are un fiu, Achim, din mariajul anterior. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Paul Ipate a vorbit deschis despre calitățile și defectele profesionale ale soției sale, dar și despre compania de teatru independent Maidan, pe care au înființat-o împreună cu un coleg de breaslă. Actorul a fost prezent, vineri seară, la sala Dalles, la premiera spectacolului “Mireasă fără voie”, la care a venit împreună cu copiii și cu soacra sa.

Ori de câte ori timpul îi permite și nu are repetiții la un alt spectacol sau filmări, Paul Ipate este prezent la premierele în care joacă Jojo. Așa s-a întâmplat și vineri seară, când prezența lui a fost obligatorie la prima piesă de teatru pusă în scenă de compania lor.

Paul Ipate: “A pornit de la ideea lui Andrei Mateiu, suntem asociați”

CANCAN.RO: Reușești să o surprinzi pe Cătălina, să ajungi, în general, la premiere atunci când nu jucați împreună?

Paul Ipate: Să știi că au existat momente în care ne-am desincronizat și am avut și eu spectacol. De exemplu la Hurlyburly, când a avut spectacol, n-am putut să ajung la premieră, dar acum era musai să ajung, pentru că este și spectacolul meu, produs de noi.

Citește și: Paul Ipate e disperat, fiica lui a rămas fără… Intră Jojo în acțiune și rezolvă problema?

CANCAN.RO: Povestește-mi despre acest proiect al vostru, cum a pornit?

Paul Ipate: Păi a pornit de la ideea lui Andrei Mateiu, cu care suntem împreună, suntem asociați și a plecat de la ideea asta să ne facem spectacolele noastre, să le producem. E o muncă foarte multă în spate, la fel cum fac și ceilalți producători din piață, dar e foarte frumoasă și ține tot de meseria noastră și cumva avem libertatea de a pune ce texte vrem noi. Și așa s-a născut și acest spectacol “Mireasă fără voie”.

CANCAN.RO: De ce nu te regăsim în distribuție?

Paul Ipate: Pentru că în această perioadă am avut și alte proiecte și n-am avut cum. Și mi s-a părut mai important să fiu în spate acum, să fie ei doi pe scenă și să existe totuși un om care e în spate. Plus că ar fi fost foarte greu și dificil cu copiii, să fim amândoi în același proiect.

Paul Ipate: “Singura condiție pe care eu o am și le-o tot spun copiilor”

CANCAN.RO: Și înțeleg că ambii sunt elevii voștri la cursurile de actorie. Achim deja a jucat într-un scurtmetraj. Cum e cu Zora?

Paul Ipate: Noi nu i-am obligat niciodată să vină la cursurile noastre. Le-am și spus: băi, nu vă obligăm. Dacă vreți, nu mai veniți! A zis că nu, eu vreau să vin. Culmea, Zora nu vrea să meargă la alte cursuri, dar la ăsta este nelipsită.

CANCAN.RO: Ți-ai dori să le predați, la un moment, ștafeta sau consideri că e o meserie dificilă, care presupune mult consum?

Paul Ipate: Este da, ca orice meserie. De fapt, te consumi în orice fel de meserie, atâta timp cât o faci cum trebuie și dacă îți și place. Noi îi învățăm pe copiii noștri să își aleagă propriul drum. Dacă ei vor să facă ceva, n-au niciun fel de opreliște din partea noastră. Singura condiție pe care eu o am și le-o tot spun de când sunt mici: bă, trebuie să-ți placă asta. Asta e o condiție uriașă: să-ți placă, să arzi, să fii pasionat de lucru ăla, să te gândești încontinuu la lucrul ăla, să evoluezi tot timpul, să fii tu mai bun ca cel de ieri. Cam asta e singura condiție, dar altfel nu, nu am nicio problemă să facă orice.

Paul Ipate: “Cătălina e extrem de ambițioasă și are o doză de încăpățânare care pe mine mă enervează uneori”

CANCAN.RO: Cum e să lucrezi cu Cătălina la o piesă de teatru?

Paul Ipate: E foarte greu, pentru că e extrem de ambițioasă și are o doză de încăpățânare care pe mine mă enervează uneori. Dar e de admirat faptul că e extrem de muncitoare și de dedicată. Și are o capacitate de anduranță și la volum de muncă mare fantastic, lucru care, repet, pe mine uneori mă enervează pentru că eu am altă structură. Eu îmi iau uneori timpul meu, stau pe spate. Jumate de oră nu mă deranjezi, vreau să fac asta. Este ireproșabilă din punctul ăsta de vedere.

Citește și: Pârtia roșie care a făcut-o pe Jojo să ia măsuri de dragul copiilor! Frica pe care vrea s-o doboare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.