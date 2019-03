Un cântăreț de manele, la un pas de tragedie după ce a leșinat la volan! Ce au descoperit oamenii legii

Un cântăreț de manele cunoscut a fost la un pas să provoace o tragedie, după ce s-a urcat beat la volan. El nu și-a pus doar propria viață în pericol, dar și pe a celorlalți participanți la trafic. Scenele îngrozitoare s-au petrecut pe o stradă din Timișoara.

Monică Lupșa a fost la un pas să provoace un accident, după ce s-a urcat beat în mașină și a leșinat la volan în timp ce aștepta la un semafor din Timișoara, polițiștii deschizând un dosar penal în acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul a avut loc astăzi pe strada Marginii, pompierii fiind alertați de mai mulți șoferi să intervină după ce au sesizat că unui bărbat, aflat la volanul unei mașini, i s-a făcut rău. Pompierii au constatat că, de fapt, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice și acesta este, de fapt, motivul pentru care a leșinat la volan.

„Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că pe str. Marginii din municipiul Timișoara un autoturism nu se punea în mișcare la culoarea verde a semaforului. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un bărbat de 41 de ani, aflat la volanul unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au procedat la conducerea acestuia la spital pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. S-a întocmit în acest caz un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influența alcoolului”, au declarat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.

Monică Lupșa are 41 de ani și este din Timișoara. Pe numele artistului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice.