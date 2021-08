Un celebru cântăreţ român, implicat într-un grav accident auto! În ce stare se află bărbatul

Ovi Jacobsen, un cunoscut artist din România, care ne-a reprezentat de două ori, la fazele internaţionale ale concursului Eurovision a trecut recent prin clipe de groază! Bărbatul a fost implicat într-un grav accident rutier. Din fericire starea lui de sănătate este una stabilă, însă paguba produsă maşinii se ridică la circa 5.000 de euro.

În cadrul unui interviu recent, cântăreţul a făcut dezvăşuiri despre nefericitul eveniment. Ovi se îndrepta spre locuinţa sa, când un şofer de doar 18 ani, începător, l-a izbit din plin.

„De felul meu nu conduc tare. Ştiu că traficul din România e unul mai special, dar am avut parte de o nouă surpriză. Mă întoarcem acasă, la Corbeanca şi toată lumea ştie că pe DN 1 e balamuc.

Şi trebuie să faci stânga ca să poţi merge acasă, în Corbeanca. Puţini îţi acordă permisiunea să virezi, mai ales când se întorc obosiţi de la munte. Cert e că atunci când am făcut manevra era, ca niciodată, aproape goală şoseaua, că dacă mai era vreun biciclist, ceva, cine ştie ce întorsătură ar fi luat tot cazul. Cert e că am apucat să-l văd pe tânărul şofer că stă cu ochii în telefon şi am înţeles că nu mai poate evita contactul.

A doua zi mi-a confirmat că avea şi viteză, cred că cel puţin 100 de kilometric la oră, aşa că impactul nu a mai putut fi evitat.”, a declarat Ovi, pentru impact.ro

Pe lângă aceste mărturisiri, artistul a recunoscut faptul că a învăţat o lecţie importantă din acest accident: „Am aflat o dată în plus că în România lucrurile nu stau la fel ca în Norvegia. Trebuie să fii atent la orice pas, în orice moment!”, a mai explicat acesta.

„L-am sfătuit să fie mai prudent, mai ales în intersecţii”

În plus, Ovi a relatat destul de surprins de felul în care s-au desfăşurat lucrurile, faptul că tatăl băiatului a avut o atitudine total nepotrivită în faţa fiului său pe care l-ar fi încurajat să meargă cu viteză.

„Eu l-am sfătuit să fie mai prudent, mai ales în intersecţii. Dar tatăl său, nu puştiul, mi-a tăiat-o scurt, precizându-mi că el pe Bulevardul Magheru conduce şi cu 120 la oră!

În condiţiile astea, despre ce educaţie rutieră făcută celor mai tineri dintre noi mai poate fi vorba?!”, a mai spus artistul.

Sursă foto: Instagram