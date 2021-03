Un copil de 4 de ani din Vaslui a fugit de la grădiniță, fără ca educatoarea să își dea seama. Părinții au fost șocați când l-au găsit: “A plâns și a fugit”

Este anchetă la o grădinița din satul Fâstâci, aflat în comuna vasluiană Cozmești, după ce un copil de 4 de ani a fugit din clădire fără ca educatoarea să își dea seama. Potrivit primelor informații în acest caz, băiețelul a mers singur pe jos un kilometru jumătate și a ajuns acasă speriat și murdar. Părinții au suferit un șoc când l-au văzut în starea în care era și au povestit cu durere în suflet că fiul lor este o victimă a bullying-ului.

La scurt timp după ce a ajuns în casa părintească, micuțul le-a povestit atât mamei, dar și tatălui ce a pățit după ce a plecat de la grădiniță.

“A umblat prin sat vreo jumătate de oră, iar când a ajuns acasă era speriat, mozolit de glod și se scăpase șI pe el. A zis că s-a întâlnit cu o mașină, cu câini, care l-au lătrat, s-a ferit de ei, a plâns și a fugit. Când am sunat-o pe doamna educatoare să îi spunem că băiatul e acasă, dumneaei nu știa că a plecat. Credea că e la baie”, a declarat tatăl minorului pentru publicația vremeanoua.ro.

Familia băiatului e șocată de incident și nu înțelege cum niciun angajat al grădiniței nu și-a dat seama că acesta a plecat.

“Putea să pățească orice pe drum. Dacă se rătăcea, cine răspundea? Îmi reproșau mie că nu am știut să-mi cresc copilul, că nu i-am dat cei 7 ani de acasă, dar de unde 7 ani, dacă el are doar 4? Vă povestesc ce ni s-a întâmplat astăzi pentru vreau să nu se mai repete, vreau ca angajații școlii să fie mai atenți, vreau ca cei mici să fie în siguranță la școală sau la grădiniță. Nu cerem mult, cerem siguranță. Cerem pentru că ce ni s-a întâmplat dimineață nu se numește siguranță. La ora 08:00, am lăsat copilul la grădiniță cu doamna educatoare. La 08:30 a fugit, iar la 09:00 era acasă. La 09:10, am sunat-o pe doamna educatoare (…)”, a mai spus tatăl copilului, conform sursei citată mai sus.

Șefa ISJ Vaslui: “Doamna educatoare are obligația să asigure integritatea fizică a copiilor pe parcursul frecventării cursurilor de la grădiniță”

Cazul a ajuns și în atenția Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care a trimis de urgență un inspector la fața locului. La Loredana Roman, informațiile au ajuns destul de diferite.

“Un copil de 4 ani, de la grupa mijlocie, din satul Fâstâci, a încercat să distragă atenția doamnei educatoare prin plecarea la toaletă. Nu era prima dată când mergea, mai fusese, însă acum s-a îndreptat spre toaletă și apoi a plecat acasă. Doamna educatoare și-a dat seama că nu e în clasă copilul, mai ales că erau și mai puțini astăzi față de câți sunt înscriși. A mers să vadă dacă e în clasă la fratele lui, într-o sală alăturată. Se mai întâmpla să iasă și să spună că vrea să meargă la frățiorul lui. A văzut că nu e și atunci l-a alertat pe omul de serviciu.

Conform art. 280 din Legea Educației, doamna educatoare va fi cercetată de o comisie disciplinară ce va fi constituită la nivelul unității și, în funcție de rezultatele cercetării, Consiliul de Adminstrație va stabili ce sancțiune va primi.Poate fi o observație scrisă, un avertisment, o diminuare cu până la 15% a salariului pe o anumită perioadă de timp sau chiar poate fi desfăcut contractul de muncă, dacă se constată că fapta comisă este foarte gravă.Deci, nu inspectoratul stabilește ce sancțiune va primi doamna educatoare, ci unitatea de învățământ prin Consiliul de Administrație de la nivelul acesteia. Într-adevăr, în fișa postului se precizează că doamna educatoare are obligația să asigure integritatea fizică a copiilor pe parcursul frecventării cursurilor de la grădiniță. Până se va întruni comisia de discplină, noi am dispus o serie de măsuri. Am stabilit anumite reguli pe care doamna educatoare și doamna director trebuie să le implementeze la nivelul școlii. Spre exemplu, le-am pus în vedere ca pauzele să fie în același timp, iar un cadru ddiactic să iasă pe hol, să-i supravegheze pe toți, astfel încât să nu existe incidente între copii, dar și să se respecte distanțarea fizică impusă de pandemie. Adică să fie supravegheați în permanență”, a afirmat prof. Loredana Roman, inspector școlar general, pentru vremeanoua.ro.

Băiatul de 4 ani, pedepsit de educatoare după ce un coleg l-a bătut

Tatăl copilului a mai precizat că nu este prima dată când fuge de la grădiniță; el a mărturisit că, într-o zi, fiul lui i-a spus că a fost pus la colț de educatoare, deși, a fost agresat fizic de un coleg.

“Prima dată m-au pus să-l caut pe malul râpei. Apoi, într-o altă zi, a venit zgâriat la gât și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a zis că l-a bătut un băiat. «De ce nu îi spui doamnei?», l-am întrebat. Mi-a răspuns: «Păi, nu-i spun, că mă pune să stau toată ziua la colț, în picioare». Probabil de asta a și fugit de la grădiniță. Noi l-am dus cu gândul că acolo are parte de educație și că e în siguranță, dar după incidentul acesta am îndoieli că ar fi un mediu sigur. În curtea școlii sunt scânduri, cuie aruncate, copiii ies prin garduri… Azi am aflat că omul de serviciu este plătit cu jumătate de normă peste salariu ca să supravegheze copiii și să se asigure că nu ies din curtea școlii. (…)”, a mai declarat tatăl băiețelului, potrivit sursei citate mai sus.

Consiliul de Administrație al unității de învățământ va stabili ce sancțiune va primi învățătoarea.

