Un cuplu din Galați a plătit 9.200 de lei pentru un concediu în Grecia: „Am făcut calculele”

Atunci când vine vorba de vacanţe, românii preferă să le petreacă departe de România. Grecia se numără printre destinaţiile favorite anul acesta, serviciile, dar şi condiţiile fiind principalele „atracţii” pentru turişti. Cu toate acestea, prețurile sunt pe măsura pretențiilor și a cererii, după cum au dezvăluit mai mulți turiști români pe forumurile turistice. Un cuplu din Galați a plătit 9.200 de lei pentru un concediu pe tărâm grecesc.

Pe Facebook există tot mai multe grupuri unde oamenii povestesc prin ce situaţii plăcute sau neplăcute trec, sfaturi, locuri de vizitat sau alte lucruri pe care este bine să le cunoşti înainte de a pleca din România.

Este şi cazul unui cuplu din Galaţi care a împărtăşit experienţa din Thassos, una dintre cele mai cunoscute staţiuni din Grecia. Cei doi soţi au calculat fiecare ban pe care l-au scos din buzunar pentru concediul lor. Aceştia au cheltuit nici mai mult, nici mai puţin de 9200 de lei în cele 10 zile de vacanţă.

Anca din Galaţi: „Am făcut calculele”

„Am mai văzut întrebări despre prețuri, bugete, etc. Nu știu dacă ajută postarea sau nu, dar dacă tot am făcut calculele am zis poate ajută pe cineva: 2 adulți și un copil, plecare din Galați.

Transport :1500 lei benzină (Logan Stepway-plin la Galați, la bulgari, 5 l în Grecia, plin iar la bulgari) , 60E ferry, 30 leva rovinieta la bulgari/luna, 4E +30 lei taxe pod.

Cazare : 1 noapte tranzit Agnantio Hotel, 5 în Thassos (vila împărțită în 3),2 în Kavala (apartament împărțit în 3),2 Bulgaria (casa împărțită în 3)- 2300 lei

Mâncare,gustări, cheltuieli pe plajă(bere, sucuri, cocktailuri, activitati, gogoși, etc.) – 950E (3 cine le-am făcut acasă), micul dejun a fost mereu făcut acasă. Mâncare,gustări, cheltuieli pe plajă(bere, sucuri, cocktailuri, activitati, gogoși, etc.) – 950E (3 cine le-am făcut acasă), micul dejun a fost mereu făcut acasă.

Totalul nostru pentru un sejur în care ne-am simțit super bine – 9200 lei. (cu aproximație, bineînțeles)

P. S. Am făcut postarea mai mult că mi-a zis o prietena ieri că nu pleacă în Grecia că a văzut la știri că e un hamburger 40E. La Augustos hamburgerul umplut cu brânză era în jur de 10.

În altă ordine de idei, în 2019,înainte de pandemie am cheltuit 1300E în 8 zile , deci sincer nu mi se pare că ar fi crescut exorbitant preturile, având în vedere că atunci eram doar 2 și nu cumpăram mașinuțe și șopârle la tot pasul. Concedii minunate tuturor!”, a fost mesajul bărbatului.