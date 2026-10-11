Un elev și-a pierdut portofelul în 1975. În 2026, 51 de ani mai târziu, un dulgher l-a descoperit sub dușumea și l-a returnat. Ce a găsit în portofel – poate valora o avere

Un portofel pierdut în urmă cu 51 de ani a fost descoperit în timpul renovării unei locuințe din Canada, iar obiectele păstrate în interior ar putea avea astăzi o valoare neașteptată. Pe lângă documentele personale ale proprietarului, un bilet vechi la spectacolul „Hamlet”, din 1975, atrage atenția și ar putea deveni o piesă interesantă pentru colecționari, dacă va fi scos la licitație.

Descoperirea a fost făcută de Matty Goldsmith, un tâmplar care lucra la o casă din Dartmouth, provincia canadiană Nova Scoția. În timp ce renova locuința, acesta a găsit portofelul din piele maro ascuns sub podeaua veche. Curios să afle cui îi aparținuse, bărbatul a verificat conținutul și a observat că obiectul păstrase mai multe lucruri din urmă cu jumătate de secol.

Ce s-a găsit în portofel

Printre acestea se aflau un certificat de naștere scris de mână, un carnet de elev, o bancnotă de un dolar și un bilet de la o reprezentație a piesei „Hamlet”. Documentele l-au ajutat pe tâmplar să identifice proprietarul: Richard Gilroy, care era adolescent în momentul în care și-a pierdut portofelul, în 1975.

Pentru a-l găsi, Goldsmith a publicat pe 23 septembrie o fotografie a carnetului de elev într-un grup local. Mesajul a ajuns la Donna, soția lui Richard, care a confirmat că portofelul îi aparținea partenerului său. Femeia a precizat că acesta este în viață și își amintește că pierduse obiectul cu zeci de ani în urmă.

Câteva zile mai târziu, pe 26 septembrie, tâmplarul a anunțat că îi va înapoia portofelul proprietarului. Richard Gilroy, ajuns la vârsta de 68 de ani, a fost surprins să-și recupereze lucrurile după atât de mult timp. Acesta a mărturisit că intenționează să înrămeze portofelul și documentele, pentru a le păstra ca amintire.

Bancnota și biletul de teatru transformă descoperirea într-o adevărată capsulă a timpului. În special, biletul din 1975 ar putea stârni interesul colecționarilor de obiecte teatrale și documente istorice. Dacă va fi evaluat și scos la licitație, iar prețul poate fi destul de mare, depinzând de raritate, autenticitate și cererea cumpărătorilor.

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