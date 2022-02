Un feribot cu zeci de români la bord a luat foc în Grecia. Mai multe persoane sunt dispărute

Un feribot pe care se aflau 300 de pasageri, printre care și 29 de români, a luat foc în largul insulei Corfu, din Grecia.

Vasul naviga pe ruta dintre Grecia şi Italia și plecase din Igoumenitsa, cel mai mare port din vestul Republicii Elene, având ca destinație portul italian Brindisi, la aproximativ nouă ore distanță.

Pasagerii s-au îmbarcat pe vasul de transport vineri dimineață, la ora 4 și 30 de minute. La scurt timp, însă, feribotul s-a aprins ca o torţă: “Dormeam, pe la 4 jumate- 5, au început să bată pe la uşi că a luat foc nava. Iniţial am zis că e un exerciţiu, am zis că e o chestie de simulare şi cam atât. Au venit, ne-au scos pe puntea din reuniune cum ar veni şi ne-au dat vestele de salvare. Când am văzut, m-am uitat în spatele meu, văd fum negru din toate direcţiile din spatele navei şi toţi se agitau pe acolo spuneau că gata, a luat foc”, a mărturisit unul dintre pasageri.

Pentru a-i salva pe pasageri, trei nave ale pazei de coastă elene şi o alta aparţinând poliţiei italiene au fost trimise de urgenţă în zonă. 237 de pasageri și cei 51 de membrii ai echipajului au fost preluați și duși în portul Corfu.

Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că, potrivit informaţiilor comunicate până la acest moment de către autorităţile greceşti, printre pasageri se află şi 29 de cetăţeni români. Din primele informații, unul dintre români s-a intoxicat cu fum si este internat la spital în Corfu. Focul ar fi izbucnit de la un camion frigorific de pe vas.