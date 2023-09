Un fost jurat de la „Imperiul Leilor”, împreună cu Marius Moga pe coasta de Vest a Statelor Unite. Ce proiect au pus la cale

Sebastian Dobrincu a renunțat la scaunul juratului de la Imperiul Leilor și a revenit în țara tuturor posibilităților. Alături de Marius Moga, tânărul milionar își propune să exploateze la maxim inteligența artificială și să pună bazele unei aplicații revoluționare. Cei doi prieteni au pus la cale un proiect chiar de pe coasta de Vest a Statelor Unite.

După ce a ocupat investitorului de la Imperiul Leilor, Sebastian Dobrincu s-a întors în locul în care a devenit milionar. Pentru că banii sunt făcuți să ruleze, tânărul de 24 de ani și compozitorul și-au unit forțele și au dezvoltat o nouă idee de afaceri.

Sebastian Dobrincu, fostul investitor de la Imperiul Leilor și Marius Moga au pus bazele unei afaceri

Marius Moga și Sebastian Dobrincu vin în întâmpinarea celor mai puțini norocoși, cei care nu au fost înzestrați cu ureche muzicală. Cei doi prieteni și-au dat întâlnire pe coasta de Vest a Statelor Unite, acolo unde pun bazele unui proiect revoluționar. Cei doi promit o experiență unică și greu de descris, inovație ce va impacta lumea, la o scară mare, pornită de doi români pe plan internațional.

”Oamenii potriviți, la momentul și locul potrivit — cred că asta ne descrie cel mai bine. Anul acesta ne-am îmbarcat într-o misiune cât se poate de futuristă, fix la intersecția carierelor și abilităților noastre: “The gift of singing for everyone”. După o înregistrare audio de 2 minute cu vocea ta, vei putea asculta toate piesele artiștilor tăi preferați, dar cu vocea ta. Sau a prietenilor. Sau a iubitei/iubitului. Sau în duet cu ei. You get it. Experiența este magică. Să te auzi cântând perfect piesele tale preferate, indiferent de abilitățile tale de cântăreț (și fără să trebuiască să deschizi măcar gura) este o senzație greu de descris — și totodată un vis împlinit pentru cei ce nu au fost înzestrați cu voce sau ureche muzicală. Suntem plecați de peste o luna de acasă, lucrând non-stop alături de echipa, partenerii și investitorii noștri. Împingem zilnic limitele inteligenței artificiale și ne hrănim cu reacțiile de uimire ale oamenilor, când le arătăm produsul. Puțini primesc șansa de a putea impacta lumea, la o scară mare. And we work hard to make it happen! 😊

P.S: Dacă te entuziasmează misiunea (sau cunoști persoana potrivită), căutăm constant web developers, designeri & product people to join the team. 🙂 [email protected]”, este mesajul lui Marius Moga de pe Instagram.

Mai pe scurt, cei doi au creat o aplicație care funcționează ca un fel de pshotoshop pentru voci, cea mai mare platformă de voci umane din lume. Aplicația le permite utilizatorilor să își aleagă un model de voce cu care pot auzi piesele lor preferate, cântate de artiștii lor preferați, cu propria lor voce.

“Ca să simplificăm… Noi creem cea mai mare platformă de voci umane din lume, un fel de photoshop pentru voce. Am făcut teasere, demo și le-am postat pe TikTok. E un pas revoluționar tot ce înseamnă voce, cum este aplicația de modificare a feței, unde fetele își pun cu ajutorul aplicației pomeți, buze. Așa va fi și pentru voce. Este o frustrare la nivel global. Oamenii au frustrarea aceasta cu vocea, mulți își doresc să cânte și nu pot, alții au un complex cu vocea lor.“, a declarat Sebastian Dobrincu pentru Impact.ro.

Cine este, de fapt, Sebastian Dobrincu

La doar 24 de ani a fost numit cel mai tânăr milionar din România, însă drumul spre succes nu a fost tocmai ușor. Încă de la 11 ani a început să investească în propria educație, iar la 17 ani a decis să se mute în Statele Unite ale Americii, acolo unde a început să lucreze în domeniul software. Cel mai tânăr milionar din Silicon Velley, așa cum a fost numit, este fondatorul Storyheap, platformă care este lider pe piața digitală de marketing. Totodată, fostul investitor de la Imperiul Leilor ocupă un loc în clasamentul Forbes și este unul dintre tinerii de succes sub 30 de ani.

„Viața mea personală și profesională o să fie cam una și aceeași: foarte ocupată. Am început o companie nouă în domeniul de inteligență artificială, care îmi mănâncă și zilele, și nopțile. Din păcate, o să învăț și vara asta, însă mă consolez cu gândul că sunt tânăr și am timp să petrec mai încolo în viață și că acum bat fierul cât e cald. Ziua mea începe cu ziua de dinainte, pentru că mă culc foarte târziu, cu ochii în calculator sau cu telefonul la ureche, pe apeluri. Mă trezesc foarte devreme, nu știu cât dorm. Încerc să dorm cât mai mult, pentru că nu dau randament. Nu, dacă dormi puțin și prost, nu ești nici productiv, nici nu rezolvi nimic, nu împaci pe nimeni! Încerc să mă odihnesc, 5 ore-6 ore, atâta îmi cere corpul natural, nu forțez nimic, mă trezesc natural și după, fiecare zi e diferită” ,”, a declarat antreprenorul.

