Un italian s-a lăsat de liceu pentru a deveni cioban. De necrezut cați bani face acum, lunar

Un tânăr din Italia, în vârstă de 20 de ani, a luat o decizie care i-a schimbat complet viața. Acesta a hotărât să renunțe la liceu și să devină cioban. Deși mulți cred că nu este o meserie așa profitabilă, italianul câștigă, lunar, o sumă frumoasă.

Marco Sozzi, un tânăr din Origgio, provincia Varese, a ales un job pe care multe persoane de vârsta lui îl ocolesc. În timp ce mulți caută să ajungă doctori, avocați, profesori sau, mai noi, antreprenori, italianul a vrut să se facă cioban. Și-a dorit să meargă pe drumul libertății, așa cum susține chiar el. Nu regretă decizia luată și a mărturisit că ar face aceeași alegere, dacă ar fi nevoit să ia viața de la capăt.

Tânărul de 20 de ani a mărturisit că și-a dorit să devină pastor încă din copilărie. Acesta era mereu și răspunsul lui la clasica întrebare ”ce vrei să fii când o să te faci mare?”. Pasiunea pentru creșterea și îngrijirea oilor a descoperit-o atunci când a început să studieze la Institutul Tehnic Agricol.

„Din copilărie am visat mereu la o viață ca cea pe care o trăiesc. La început m-am gândit la agricultură, ca bunica mea, apoi la creșterea vitelor. Când am început să frecventez primul an al Institutului Tehnic Agricol, am cunoscut turmele și oile.”, a mai spus italianul.

În ultimul an de liceu, Marco Sozzi a primit o ofertă de nerefuzat de la proprietarul unei ferme de oi din zona sa. Astfel, înainte de absolvire, a renunțat la cursuri și a decis să își urmeze pasiunea. Ulterior, viața i-a oferit noi oportunități. S-a înscris la o școală pentru ciobani și a reușit să evolueze. Acum are propria turmă de oi și visează să devină un mic proprietar.

„Acolo am stat câteva luni, am învățat meseria, am câștigat în jur de 1100 de euro pe lună. Apoi mama a văzut pe internet această școală pentru ciobani. Am aplicat, dar fără să cred prea mult. În schimb, am fost sunat.

Am cumpărat și o turmă de 250 de oi pentru carne, adică pentru sacrificare. Sunt puțini pentru a face o afacere profitabilă, ai nevoie de cel puțin un număr dublu, dar sper să ajung acolo în următorii câțiva ani, vreau să devin și eu un mic proprietar.”, a povestit Marco Sozzi.